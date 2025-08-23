Дальновидно ли это? Как отразится на Юрмале желание снова повысить плату за въезд

Тем временем глава Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис сообщил агентству LETA, что ассоциация обратилась в Юрмальскую городскую думу, выразив недовольство планируемыми изменениями. В ходе общественных консультаций представители ассоциации совместно с другими общественными группами обсудят наилучшее решение. По его словам, лучшим решением было бы постепенное повышение платы за въезд в Юрмалу, установив ее на уровне четырех евро в следующем году и пяти евро еще через год, что помогло бы предпринимателям спланировать изменения в налогах и сборах. В то же время Ензис считает, что повышение платы за въезд в Юрмалу на два евро не окажет существенного влияния на поток туристов, поскольку, например, в Риге гостиницы взимают туристический налог с человека, но снижения потока туристов, особенно в сезон, не наблюдается.