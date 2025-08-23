Дальновидно ли это? Как отразится на Юрмале желание снова повысить плату за въезд
Намерение Юрмальской думы повысить плату за въезд в город до пяти евро сократит количество спонтанных визитов в Юрмалу, особенно семей и однодневных отдыхающих.
Президент Латвийской ассоциации отелей и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш указал, что эта инициатива вызывает серьезные опасения в сфере гостеприимства и туризма, поскольку бизнес Юрмалы и так сильно зависит от погодных условий.
"Это лето ярко это показало, так как нестабильная погода существенно повлияла на поток посетителей и доходы", — добавил Калныньш.
По его словам, подобное решение самоуправления напрямую затронет рестораны, гостиницы и культурные мероприятия, включая концертный зал "Дзинтари", где падение посещаемости может стать заметным уже в следующем сезоне. "Это посылает неправильный сигнал о том, что интересы предпринимателей и гостей города не принимаются во внимание должным образом", — отметил глава ассоциации.
Калниньш подчеркнул, что Юрмальскому самоуправлению следовало бы пересмотреть эту идею и искать более сбалансированные решения, например, сезонную или дифференцированную плату. Это позволило бы обеспечить городу необходимые доходы, не отталкивая при этом посетителей и не ухудшая условия для предпринимательства. "В противном случае проиграют не только предприниматели, но и сама Юрмала, чья репутация и привлекательность как гостеприимного курортного города могут пострадать», — сказал Калниньш.
Тем временем глава Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис сообщил агентству LETA, что ассоциация обратилась в Юрмальскую городскую думу, выразив недовольство планируемыми изменениями. В ходе общественных консультаций представители ассоциации совместно с другими общественными группами обсудят наилучшее решение. По его словам, лучшим решением было бы постепенное повышение платы за въезд в Юрмалу, установив ее на уровне четырех евро в следующем году и пяти евро еще через год, что помогло бы предпринимателям спланировать изменения в налогах и сборах. В то же время Ензис считает, что повышение платы за въезд в Юрмалу на два евро не окажет существенного влияния на поток туристов, поскольку, например, в Риге гостиницы взимают туристический налог с человека, но снижения потока туристов, особенно в сезон, не наблюдается.
Уже сообщалось, что Юрмальская дума планирует повысить въездную плату в Юрмалу до пяти евро. Согласно проекту поправок к обязательным правилам, переданному на общественное обсуждение, предлагается увеличить размер сбора без ограничения числа въездов. Одноразовый въезд подорожает с трех до пяти евро, недельный — с 10 до 20 евро, месячный — с 31 до 60 евро, трехмесячный (90 дней) — с 55 до 100 евро, полугодовой (180 дней) — со 107 до 180 евро, а годовой (365 дней) составит 270 евро. Из-за низкого спроса планируется отказаться от 270-дневного абонемента, который ранее стоил 150 евро.
Ранее, с 1 февраля 2024 года, плата за въезд уже была повышена и введена на весь год, а не только на летний сезон, как раньше. Общественное обсуждение продлится до 4 сентября.