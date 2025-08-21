3 евро - уже мало! В Юрмале хотят почти вдвое повысить плату за въезд
Юрмальская дума рассматривает поправки, согласно которым стоимость въезда в город может вырасти почти вдвое: однодневная плата увеличится с 3 до 5 евро, а годовая достигнет 270 евро. Против идеи выступают представители Национального объединения, предупреждая, что рост тарифов отпугнет туристов и ударит по бизнесу.
Поправки предусматривают увеличение размера пошлины без ограничения въездов. Стоимость однодневного въезда должна вырасти с трех до пяти евро, на семь суток - с 10 до 20 евро, плата за 30-дней (месяц) поднимется с 31 до 60 евро, трехмесячная, или 90-дневная, плата - с 55 до 100 евро, пошлина за полгода (180 дней) - со 107 до 180 евро, а годовая (365 дней) пошлина должна составить 270 евро.
Из-за низкого спроса планируется отказаться от пошлины за пребывание в течение 270 суток, которая до сих пор составляла 150 евро.
В прошлый раз размер платы за въезд в Юрмалу был повышен с 1 февраля 2024 года и установлен для круглогодичного въезда, а не только в летний сезон, как раньше.
Против такой идеи возражают депутаты Юрмальской думы от Национального объединения, которые считают, что решение принимается в спешке, без консультаций с общественностью и предпринимателями, и это угрожает экономическому развитию города, сообщила представитель Нацобъединения Лайма Мелкина.
Нацобъединение считает, что повышение платы за въезд сократит поток туристов и снизит возможности предпринимателей, что негативно повлияет на экономику Юрмалы. Город не может рассчитывать на спрос только жителей Юрмалы, необходимо привлекать в город гостей, чтобы способствовать развитию местного предпринимательства, подчеркивают депутаты.
"Это решение - шаг в неверном направлении. Мы должны работать над тем, чтобы Юрмала была более привлекательной и доступной, однако вместо этого дума создает дополнительные препятствия для гостей", - отметил депутат Юрмальской думы Андрис Чударс.
Общественное обсуждение продлится до 4 сентября.