3 евро - уже мало! В Юрмале хотят почти вдвое повысить плату за въезд

Поправки предусматривают увеличение размера пошлины без ограничения въездов. Стоимость однодневного въезда должна вырасти с трех до пяти евро, на семь суток - с 10 до 20 евро, плата за 30-дней (месяц) поднимется с 31 до 60 евро, трехмесячная, или 90-дневная, плата - с 55 до 100 евро, пошлина за полгода (180 дней) - со 107 до 180 евро, а годовая (365 дней) пошлина должна составить 270 евро.