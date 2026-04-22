В Майори уже больше 70 лет стоит скульптура Лачплесиса, вокруг происхождения которой ходят странные версии

То, что в Майори вообще появился именно Лачплесис, тоже не выглядит случайным. Это был один из самых узнаваемых национальных образов — герой, который символизирует силу, сопротивление и победу над злом. Для послевоенного городского пространства такая фигура была удобна еще и тем, что читалась одновременно как мифологический персонаж, как образ борьбы и как достаточно «понятный» монументальный сюжет для публичного места. Скульптура у станции поэтому работала сразу в двух регистрах: как декоративный объект курортного центра и как образ, который должен был выглядеть внушительно и героически. Эта символическая функция прямо вытекает из самого образа Лачплесиса и из композиции «герой против чудовища».