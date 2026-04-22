В Майори уже больше 70 лет стоит скульптура Лачплесиса, вокруг происхождения которой ходят странные версии
У станции Майори, где обычно думаешь о поездах, Йомас и курортной суете, уже много лет стоит Лачплесис — фигура, которая выглядит здесь почти неожиданно. На фоне легкой и прогулочной Юрмалы этот образ кажется куда более серьезным и даже немного чужим, но именно поэтому он так хорошо запоминается и давно стал одной из самых узнаваемых точек района.
Скульптура Лачплесиса в Майори появилась в 1953 году в сквере на перекрестке улиц Йомас и Лиенес — прямо напротив станции Майори. Авторы работы — Владимир Рапикис и Леонид Кристовский. Композиция выполнена из камня и бетонной массы, а меч и щит сделаны из металла. Само место выбрали не случайно: это один из самых заметных узлов Майори, у начала Йомас, где всегда сходились потоки приезжих, отдыхающих и местных жителей.
Лачплесис изображен здесь в схватке с драконом. Но в этом и кроется одна из странностей скульптуры. В латышском эпосе Лачплесис сражается не с таким существом, какое мы видим в Майори: герой эпоса борется с трехглавым противником, тогда как в сквере у станции он изображен в бою с одноголовым чудовищем. Более того, искусствоведы и краеведы обращали внимание и на не вполне естественную позу героя, и на то, как он держит оружие. Именно поэтому вокруг этой работы давно возникли отдельные версии и легенды.
Самая известная версия связана с тем, что скульптура якобы изначально задумывалась не как Лачплесис. Есть легенда, согласно которой работа сначала могла быть связана с образом Святого Георгия, а затем уже была переделана под латышского эпического героя: персонажу добавили медвежью шапку и изменили руки, чтобы вложить в них меч. Есть и другая история, описанная в мемуарах художника Роланда Бейтнера: когда Владимир Рапикис показывал глиняную модель художественному совету, председатель Эмилс Мелдерис якобы язвительно заметил, что перед ними скорее «потомок Чингисхана», чем Лачплесис.
Еще одна важная деталь, которую сейчас знают не все: изначально это была часть фонтана. Вокруг скульптуры находился бассейн, рядом были декоративные лягушки, а из пасти дракона текла вода. То есть композиция задумывалась не как одинокий монумент, а как полноценный курортный фонтанный ансамбль. Это многое меняет в восприятии. Сегодня многие видят просто старую скульптуру в сквере, а в 1950-х это было куда более живое и зрелищное место, рассчитанное не только на символику, но и на визуальный эффект.
То, что в Майори вообще появился именно Лачплесис, тоже не выглядит случайным. Это был один из самых узнаваемых национальных образов — герой, который символизирует силу, сопротивление и победу над злом. Для послевоенного городского пространства такая фигура была удобна еще и тем, что читалась одновременно как мифологический персонаж, как образ борьбы и как достаточно «понятный» монументальный сюжет для публичного места. Скульптура у станции поэтому работала сразу в двух регистрах: как декоративный объект курортного центра и как образ, который должен был выглядеть внушительно и героически. Эта символическая функция прямо вытекает из самого образа Лачплесиса и из композиции «герой против чудовища».
Позднее первоначальная фонтанная среда исчезла. Сам Лачплесис остался, но композиция вокруг него уже стала другой. В 2003 году объект и окружающие насаждения обновили, а в 2006 году в том же сквере появился новый фонтан — «Apvārsnis», созданный Интой Бергой в сотрудничестве с Андрисом Кронбергсом. Так в одном маленьком сквере сошлись две совершенно разные городские эпохи: послевоенная пластика 1950-х и более современное благоустройство начала XXI века. При этом Лачплесис не исчез и не стал второстепенным — он по-прежнему остается главным историческим образом этого места.