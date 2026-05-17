Во втором матче на ЧМ по хоккею сборная Латвии одержала победу над Германией
Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Цюрихе во втором матче чемпионата мира со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) обыграла Германию.
Проводивший второй матч за два дня вратарь Кристерс Гудлевскис сохранил свои ворота в неприкосновенности. Голы в составе сборной Латвии забили Мартиньш Дзиеркалс и Рудолфс Балцерс.
В группе А после трех матчей у Австрии, Финляндии и Швейцарии по шесть очков, США и Латвия набрали по три очка, а Германия, Венгрия и Великобритания остаются без очков.
В начале встречи активнее в атаке были немцы, однако первый шанс открыть счет у латвийцев появился на пятой минуте, когда после ошибки соперника Оскарс Батня мог бросать с пятачка, но Филипп Грубауэр спас свою команду. В предпоследнюю минуту первого периода Дзиеркалс дальним броском отправил шайбу в ворота, а Томс Андерсонс помешал Грубауэру увидеть момент броска.
Liels nopelns vārtu guvumā arī Tomam Andersonam, kurš vārtu priekšā traucēja vārtsargam redzamību. pic.twitter.com/tUHlTkqxrE— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 17, 2026
После удаления Балцерса сборная Латвии завершала первый период и начинала второй в меньшинстве. На четвертой минуте второго периода Доминик Кахун за затяжку времени подарил латвийцам первое большинство. Сначала Албертс Шмитс попал шайбой в штангу, а затем на пятой минуте периода после передачи Дениса Смирнова Балцерс мастерски выкатился к воротам и сделал счет 2:0.
Rūdolfs Balcers guvis trīs no četriem Latvijas izlases vārtiem šajā čempionātā. Visos trīs šajos gūtajos vārtos piespēles Denisam Smirnovam.pic.twitter.com/1XTmcwzrMJ— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 17, 2026
В начале второй половины периода Джошуа Самански вышел один на один с Гудлевскисом, но латвийский голкипер не позволил немцу отличиться. В концовке периода Гудлевскис также уверенно сыграл в эпизоде, когда по его воротам последовало несколько бросков подряд.
На третьей минуте третьего периода Оскарс Лапинскис за удержание соперника оставил сборную Латвии в меньшинстве. Во время этого большинства соперника после ошибки немцев Балцерс убежал один на один с Грубауэром, однако на этот раз сильнее оказался вратарь. Уже за пять минут до конца основного времени Грубауэр впервые был заменен шестым полевым игроком.
Немецкие хоккеисты усилили давление на ворота сборной Латвии, однако Гудлевскис вместе с партнерами не позволил сопернику отправить шайбу в сетку. В предпоследнюю минуту Сандис Вилманис мог сделать счет 3:0, но латвийский нападающий бросил шайбу выше пустых ворот.
В субботу латвийцы со счетом 2:4 уступили Швейцарии, а Германия в пятницу проиграла Финляндии — 1:3.
Сборная Латвии продолжит чемпионат мира во вторник матчем против Австрии, который начнется в 17.20. 21 мая в 17.20 латвийцы сыграют с Финляндией, 23 мая в 13.20 — с США, 24 мая в 17.20 — с Великобританией, а в последнем матче группового этапа 26 мая в 13.20 встретятся со сборной Венгрии.