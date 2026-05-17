Астрологи: один знак зодиака официально завершил самый тяжелый этап своей жизни
Последние семь лет стали настоящими эмоциональными американскими горками для одного знака зодиака. Но, по словам астрологов, переход Урана в знак Близнецов официально завершает самый сложный период в их жизни.
Уран считается планетой внезапных перемен. В каком бы знаке ни находилась эта беспокойная энергия, там часто начинаются хаос и нестабильность. Именно поэтому с 2018 года, когда Уран впервые вошел в знак Тельца, представители этого знака переживали непростые времена — отношения рушились, карьера становилась непредсказуемой, а привычная стабильность исчезала, пишет YourTango.
Хотя этот период сделал Тельцов сильнее, путь оказался крайне тяжелым. Однако теперь, уверяют астрологи, ситуация начинает меняться к лучшему.
Телец наконец выходит из самого трудного периода своей жизни
Телец впервые почувствовал влияние Урана в 2018 году, и с тех пор жизнь многих представителей знака изменилась до неузнаваемости. Причем именно для Тельца эта энергия считается особенно сложной.
Как объяснила астролог Джорджина Истербрук, Уран находится в Тельце в крайне некомфортном положении, а сам Телец по своей природе стремится к стабильности и безопасности. Уран же считается одной из самых разрушительных и непредсказуемых планет.
За последние годы Тельцам пришлось столкнуться с постоянными изменениями: менялись отношения, взгляды на жизнь, цели и даже ощущение собственной личности. Для знака, который ненавидит неопределенность, это стало серьезным испытанием.
Теперь жизнь Тельцов начинает стремительно меняться к лучшему
По словам Истербрук, после перехода Урана в Близнецы Тельцы входят в новый период — более спокойный, изобильный и перспективный.
Астролог считает, что представителей этого знака ждут новые возможности, признание на работе, полезные знакомства и постепенное возвращение стабильности. Многие вещи наконец начнут складываться логично и приносить результат.
Астролог Хелена Хатор также отметила, что положение Урана в воздушном знаке Близнецов намного благоприятнее для Тельцов. В этот период деньги могут приходить быстрее и даже совершенно неожиданными способами.
Но к новой жизни придется привыкнуть
Несмотря на позитивные перемены, астрологи предупреждают: после стольких лет хаоса Тельцам важно научиться заново чувствовать внутреннюю устойчивость. Резкий переход от нестабильности к изобилию может оказаться непривычным и эмоционально сложным.
Чтобы легче адаптироваться к новому этапу, Истербрук советует уделять внимание эмоциональному балансу и практикам заземления. По ее словам, помочь могут также кристаллы — например, цитрин для привлечения изобилия и черный турмалин для ощущения защиты и спокойствия.
Астрологи уверены: впереди у Тельцов начинается гораздо более светлый и гармоничный период жизни.