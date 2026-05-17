Астрологи: один знак зодиака официально завершил самый тяжелый этап своей жизни
Фото: Shutterstock
Астрология

Астрологи: один знак зодиака официально завершил самый тяжелый этап своей жизни

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Последние семь лет стали настоящими эмоциональными американскими горками для одного знака зодиака. Но, по словам астрологов, переход Урана в знак Близнецов официально завершает самый сложный период в их жизни.

Уран считается планетой внезапных перемен. В каком бы знаке ни находилась эта беспокойная энергия, там часто начинаются хаос и нестабильность. Именно поэтому с 2018 года, когда Уран впервые вошел в знак Тельца, представители этого знака переживали непростые времена — отношения рушились, карьера становилась непредсказуемой, а привычная стабильность исчезала, пишет YourTango.

Хотя этот период сделал Тельцов сильнее, путь оказался крайне тяжелым. Однако теперь, уверяют астрологи, ситуация начинает меняться к лучшему.

Телец наконец выходит из самого трудного периода своей жизни

Телец впервые почувствовал влияние Урана в 2018 году, и с тех пор жизнь многих представителей знака изменилась до неузнаваемости. Причем именно для Тельца эта энергия считается особенно сложной.

Как объяснила астролог Джорджина Истербрук, Уран находится в Тельце в крайне некомфортном положении, а сам Телец по своей природе стремится к стабильности и безопасности. Уран же считается одной из самых разрушительных и непредсказуемых планет.

За последние годы Тельцам пришлось столкнуться с постоянными изменениями: менялись отношения, взгляды на жизнь, цели и даже ощущение собственной личности. Для знака, который ненавидит неопределенность, это стало серьезным испытанием.

Теперь жизнь Тельцов начинает стремительно меняться к лучшему

По словам Истербрук, после перехода Урана в Близнецы Тельцы входят в новый период — более спокойный, изобильный и перспективный.

Астролог считает, что представителей этого знака ждут новые возможности, признание на работе, полезные знакомства и постепенное возвращение стабильности. Многие вещи наконец начнут складываться логично и приносить результат.

Астролог Хелена Хатор также отметила, что положение Урана в воздушном знаке Близнецов намного благоприятнее для Тельцов. В этот период деньги могут приходить быстрее и даже совершенно неожиданными способами.

Но к новой жизни придется привыкнуть

Несмотря на позитивные перемены, астрологи предупреждают: после стольких лет хаоса Тельцам важно научиться заново чувствовать внутреннюю устойчивость. Резкий переход от нестабильности к изобилию может оказаться непривычным и эмоционально сложным.

Чтобы легче адаптироваться к новому этапу, Истербрук советует уделять внимание эмоциональному балансу и практикам заземления. По ее словам, помочь могут также кристаллы — например, цитрин для привлечения изобилия и черный турмалин для ощущения защиты и спокойствия.

Астрологи уверены: впереди у Тельцов начинается гораздо более светлый и гармоничный период жизни.

Темы

Гороскоп

Другие сейчас читают