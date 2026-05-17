Ливни и грозы задержатся в Латвии: дождливая погода сохранится почти всю неделю
Новая неделя в Латвии начнется с активного циклона: страну накроют дожди, местами — сильные ливни, грозы и туман. К концу недели станет теплее, но сухой погоды ждать не стоит.
В начале рабочей недели погоду в Латвии будет определять активный циклон, который приблизится к стране с юго-востока. Уже утром в понедельник Латвию достигнет зона осадков, которая будет смещаться на северо-запад до вечера вторника. Местами ожидаются сильные ливни, возможны грозы.
В середине недели осадки ожидаются в основном на востоке страны, однако к концу недели дождь снова возможен по всей территории Латвии. Температура воздуха сохранится примерно на прежнем уровне: днем местами столбики термометров поднимутся выше +20 градусов, но во многих прибрежных районах будет прохладнее.
В понедельник и вторник небо в основном будет облачным. На большей части территории страны пройдет дождь, местами — сильные ливни и грозы. Вечером в понедельник и в ночь на вторник на западе страны дождь местами будет продолжительным, а во вторник днем интенсивность осадков снизится.
Ночью и утром местами сгустится туман, поэтому во время тумана и сильных ливней видимость может значительно ухудшиться. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер, во время грозы возможны резкие порывы.
В ночь на понедельник температура воздуха составит +7…+12 градусов, в Курземе будет немного прохладнее. Ночь на вторник будет теплее: +9…+12 градусов, на востоке +12…+14 градусов. Днем во многих местах воздух прогреется до +15…+20 градусов, местами на северо-востоке — до +22 градусов, однако на побережье будет немного прохладнее.
В среду погода станет спокойнее: солнце будет чередоваться с облаками, дождь ожидается главным образом в восточных районах, ветер останется слабым. Ночью температура опустится до +5…+9 градусов, на крайнем востоке будет +10…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+21 градуса, на побережье — до +12…+16 градусов.
К концу недели станет теплее на большей части территории страны: ночью почти везде температура не будет опускаться ниже +10 градусов, а днем местами поднимется до +24 градусов. При этом облаков станет больше, поэтому дождь будет идти часто.