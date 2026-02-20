Минус 140 тысяч подписчиков за секунды? Как бьюти-фильтр "сдал" китайскую красотку
С популярной китайской блогершей случилась непрятность - во время прямого эфира на несколько секунд отключился бьюти-фильтр. Этого хватило, чтобы интернет взорвался, а ей приписали потерю 140 тысяч подписчиков — правда, без доказательств.
В соцсетях распространяется короткий ролик: во время прямой трансляции у китайской инфлюенсерки внезапно отключается бьюти-фильтр. На экране вместо привычного «фарфорового» лица с идеально сглаженной кожей появляется естественная внешность — более зрелые черты, живая текстура кожи, теплый оттенок.
Через несколько секунд фильтр снова включается. Лицо возвращается к стандарту соцсетей: светлее, меньше, ровнее, но именно этот момент уже стал вирусным. По данным, которые активно цитируют в сети со ссылкой на NDTV, после произошедшего блогерша якобы потеряла около 140 тысяч подписчиков практически мгновенно. Однако сам телеканал уточняет: эти заявления не были независимо подтверждены. Нет ни официальной статистики, ни верифицированных данных о столь резком падении аудитории.
This Chinese influencer apparently lost 140000 followers after her filter got removed mid live stream!— Mini (@perfectminz) February 17, 2026
pic.twitter.com/u3Q6SnqIIU
Более того, личность женщины в вирусном видео достоверно не установлена. Вполне возможно, что история о «массовой отписке» — такая же часть вирусного нарратива, как и сам ролик.
Но интернету, как известно, доказательства не всегда нужны. Реакция пользователей разделилась. Одни обвинили блогершу в обмане аудитории: мол, подписчики приходят на один образ, а получают другой. Другие, напротив, отметили, что без фильтра она выглядит «красивее» и «настоящей». В комментариях звучат знакомые тезисы: фильтры стирают границу между реальностью и вымышленным образом; соцсети формируют завышенные стандарты внешности; аудитория все чаще требует аутентичности. Ирония в том, что многие признали: «неотфильтрованная» версия выглядела живее и приятнее, чем идеализированный аватар.
Ситуацию уже сравнивают со скандалом 2019 года вокруг стримерши, известной как Qiao Biluo (Your Highness Qiao Biluo). Тогда во время эфира также отключился фильтр, и зрители неожиданно увидели, что «юная девушка» с милым голосом на самом деле — 58-летняя женщина. Тот случай стал символом эпохи цифровых масок.