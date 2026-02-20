Минус 140 тысяч подписчиков за секунды? Как бьюти-фильтр "сдал" китайскую красотку

Через несколько секунд фильтр снова включается. Лицо возвращается к стандарту соцсетей: светлее, меньше, ровнее, но именно этот момент уже стал вирусным. По данным, которые активно цитируют в сети со ссылкой на NDTV, после произошедшего блогерша якобы потеряла около 140 тысяч подписчиков практически мгновенно. Однако сам телеканал уточняет: эти заявления не были независимо подтверждены. Нет ни официальной статистики, ни верифицированных данных о столь резком падении аудитории.