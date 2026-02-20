"Мы готовы сражаться уже сегодня ночью": Спрудс о сценариях войны и реакции на "зеленых человечков" в Латвии
На фоне недавних трений США с европейскими союзниками и дискуссий о надежности американских гарантий министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что НАТО остается действенным механизмом сдерживания, а Латвия готова реагировать немедленно на любые попытки «гибридного» проникновения.
По мере того как в последние месяцы обострялся кризис в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками, возникал жесткий вопрос: насколько надежны гарантии США для стран, граничащих с Россией? Президент США Дональд Трамп не только вступал в конфликты с союзниками по НАТО, но даже угрожал аннексировать одну из их автономных территорий — Гренландию, принадлежащую Дании. Напряженность снизилась после того, как в январе Трамп пообещал не применять силу против Гренландии, но опасения сохраняются.
Среди союзников США в Европе особенно уязвимы Эстония, Литва и Латвия. Три страны с общим населением около 6 миллионов находятся между российским сильно вооруженным эксклавом Калининградом, Беларусью и материковой Россией.
Нарва — преимущественно русскоязычный приграничный город Эстонии — и Сувалкский коридор, узкая полоска, соединяющая Литву с Польшей, часто называются аналитиками потенциальными «точками вспышки» или входными воротами для российского военного наступления.
Тем не менее министры трех стран, с которыми побеседовал Kyiv Independent, были однозначны: НАТО остается «железобетонным», несмотря на временные трения.
Чиновники общались с Kyiv Independent на полях Мюнхенской конференции по безопасности 13-14 февраля. Три балтийские страны в сумме имеют около 40 000 военнослужащих на действительной службе, опираясь на значительные резервы, силы территориальной обороны и военизированные формирования, с планами быстрого наращивания.
По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, одна только Латвия намерена иметь 60 000 человек, готовых к действиям в случае конфликта. Кроме того, в регионе развернуто около 10 000 военнослужащих НАТО в рамках усиленного передового присутствия, а Германия постоянно разместила в Литве бронетанковую бригаду.
НАТО также обеспечивает воздушное и морское патрулирование — дополнительный уровень обороны, усиленный операцией Eastern Sentry, запущенной в сентябре 2025 года в ответ на российские нарушения в воздухе.
Однако уязвимость региона вновь оказалась в центре внимания после того, как один из сценариев военной игры предположил: Россия смогла бы захватить Сувалкский коридор за считанные дни, тогда как НАТО не успело бы своевременно отреагировать.
Латвийского министра обороны результаты не тревожат. Он признает необходимость продолжать укреплять оборону, но настаивает: «Мы готовы сражаться уже сегодня ночью».
«Если на латвийской земле появится “зеленый человечек”, его немедленно ликвидируют», — отметил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, добавив, что такие сценарии важны для подготовки лиц, принимающих решения, к быстрым действиям в кризис.
«(Россия) сделает ровно то же, что в 2022 году, когда мы поддержали Украину, — сказал он. — Они будут угрожать стратегическими, тактическими и любыми другими ядерными возможностями. И нам придется преодолеть этот страх. Как подготовиться? Через военные игры и учения».
Спрудс также прокомментировал тактику Кремля, когда в 2014 году Россия использовала военнослужащих без опознавательных знаков для захвата Крыма и части Донбасса. Тогда Москва сначала отрицала связь с боевиками, которых в разговорной речи называли «зелеными человечками».
«Если на латвийской земле появится “зеленый человечек”, его немедленно ликвидируют», — повторил Спрудс, добавив, что затем последует немедленная реакция НАТО.
Оба министра также подчеркивают: Балтийский регион — это не только передняя линия НАТО, но и уязвимое место России.
Если кто-то считает, что война «может быть локализована на территории НАТО без масштабных разрушений в Калининграде и глубоко в России — подумайте дважды, - отметил Будрис. - Это не тот сценарий, по которому мы собираемся воевать».
Балтийский регион был одной из ключевых целей российской гибридной войны, которая в последние месяцы начала переходить в кинетическую фазу.
Несколько беспилотников Shahed упали на территории стран Балтии, другие были сбиты над Польшей. Российские военные самолеты также нарушали воздушное пространство Эстонии и Литвы осенью 2025 года.
Эти инциденты усилили сомнения в готовности НАТО к жесткому ответу — а также в способности перехватить даже небольшое число дронов на фоне того, что Россия каждую ночь атакует Украину сотнями БПЛА.
«Украина находится в состоянии прямой войны. А страны НАТО — мы не воюем, но и не живем в мире», — сказал Спрудс.
Решение, по его словам, не в том, чтобы «поставить солдата на каждый квадратный метр и ждать, прилетит ли дрон», а в системном построении противодроновых возможностей и извлечении уроков из опыта Украины.
Адекватным ответом, отметил латвийский министр, было бы увеличение присутствия НАТО после каждой провокации, а если возникает прямая угроза территории или людям — сбивать вторгшиеся летательные аппараты.
Однако литовский министр иностранных дел считает, что продолжающиеся диверсии и провокации сами по себе являются доказательством недостаточности нынешней реакции.
«Нам нельзя упускать возможность отвечать асимметрично в других сферах на действия России», — сказал он.
Пока Россия держит свои операции ниже уровня, который, по ее мнению, может запустить статью 5, именно членам НАТО решать, где проходит этот порог, добавил Будрис.
Признавая разногласия с США вокруг Гренландии, балтийские министры описали этот эпизод как временный спор, а не экзистенциальную угрозу НАТО. Соединенные Штаты — «незаменимый партнер в рамках НАТО, а НАТО — основа безопасности Латвии», — сказал Спрудс.
«Если бы США не были заинтересованы в НАТО, скорее всего, они не призывали бы европейцев активнее вкладываться в возможности и делать, как подчеркивают США, более “летальный” (эффективный в бою) Альянс», — добавил он.
«Да, были разногласия, когда говорили о безопасности Высокого Севера — в Арктике и в Гренландии, - прокомментировал Будрис. - Но во всех этих случаях нам удалось найти решение, как двигаться дальше, не обостряя отношения, и восстановить доверие».
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, также говоривший с Kyiv Independent на полях Мюнхенской конференции, заявил, что ему порой даже нравится «это давление и жесткая коммуникация президента Трампа в адрес Европы, потому что нам нужно встать (за себя)».
«У меня нет сомнений, что (НАТО) работает, — добавил он. — Но это уже не безусловно, как было раньше… Мы должны делать свою часть».
При этом чиновники не скрывали, что означал бы отказ от реагирования при активации статьи 5. «Если (НАТО) не ответит так, как это прописано в наших оборонных планах, это будет конец Альянса. Это абсолютно новая фаза нашей истории», — предупредил Будрис.
Балтийские страны — среди самых громких сторонников усиления помощи Украине, воспринимая ее борьбу через призму собственной безопасности. И у них есть показатели, подтверждающие это: они входят в число крупнейших доноров военной помощи относительно ВВП и обещают выделять не менее 0,25% национального продукта на поддержку Украины.
«Четырехлетнее “смелое сопротивление украинского народа российскому агрессору” показывает, что мы не можем уставать; украинский народ тоже не устает», — сказал Спрудс.
Говоря о возможных дипломатических контактах с Россией — как предлагала Франция — для прекращения войны, Будрис отметил: «Нужна большая дубина и рычаги влияния». «Мы видели так много контрпродуктивных попыток разговаривать с Путиным, что я пришел к выводу: никому не будет хорошо от таких обсуждений. Это ослабит изоляцию российского режима», — добавил он.
Балтийские страны также пообещали участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Киева — как через прямое финансирование украинских военных и обороны, так и через «коалицию желающих».
«Главная гарантия безопасности — сильные Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Спрудс, добавив, что европейская поддержка украинской армии должна продолжаться даже после возможного мирного соглашения.
Однако Будрис предостерег от «пустых» обещаний — например, «гарантий безопасности, похожих на статью 5», которых добивается Украина. Вместо этого он назвал более реалистичными гарантиями финансовую поддержку ВСУ или будущую интеграцию Украины в ЕС. «Ничего похожего на статью 5 быть не может. Потому что статья 5 означает: если у тебя беда, я обещаю прийти и, если потребуется, умереть за тебя, - сказал он. - Это как беременность: женщина либо беременна, либо нет. Нельзя быть почти беременной или где-то посередине».