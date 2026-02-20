"Мы готовы сражаться уже сегодня ночью": Спрудс о сценариях войны и реакции на "зеленых человечков" в Латвии

Однако Будрис предостерег от «пустых» обещаний — например, «гарантий безопасности, похожих на статью 5», которых добивается Украина. Вместо этого он назвал более реалистичными гарантиями финансовую поддержку ВСУ или будущую интеграцию Украины в ЕС. «Ничего похожего на статью 5 быть не может. Потому что статья 5 означает: если у тебя беда, я обещаю прийти и, если потребуется, умереть за тебя, - сказал он. - Это как беременность: женщина либо беременна, либо нет. Нельзя быть почти беременной или где-то посередине».