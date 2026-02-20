"У меня особо и не было выбора": Самуэль вспоминает, как в 8 лет в Латвии его сексуально использовал "человек из церкви"
Самуэль рос в религиозной среде, где его учили: есть вещи, на которые не стоит жаловаться, их нужно просто терпеть. Поэтому он, будучи ребенком, сделал вывод — это одна из «тех вещей». Сексуальное насилие происходило в одной из латвийских церквей, в туалете. «Мне было от 8 до 15 лет», — рассказывает Самуэль в передаче LTV «У жизни нет черновика» (Dzīvei nav melnraksta).
Предупреждение: в интервью Самуэль говорит о сексуальном насилии над детьми и детской порнографии. Этот контент может быть эмоционально тяжелым, в нем описываются эпизоды насилия и травмы, поэтому просим вас оценить свою готовность к чтению и просмотру.
«Я хочу пожелать людям, столкнувшимся с такими же проблемами, не сдаваться. Потому что есть люди, готовые поддержать и выслушать», — говорит Самуэль в интервью. Он рассказывает, как, будучи беззащитным ребенком, а затем подростком, на протяжении семи лет подвергался насилию со стороны человека, которому он и его семья доверяли. Более того, это происходило в церкви — в месте, которое должно быть самым безопасным в мире.
Пережитое было настолько ужасным, что Самуэль до сих пор борется с последствиями для своего эмоционального здоровья. Ему трудно говорить о случившемся и снова вспоминать об этом, но он хочет быть услышанным, пишет LSM.lv.
Был тихим ребенком
Семья Самуэля, по его словам, была обычной. Самуэль отмечает, что родители относились к нему даже лучше, чем к брату или сестре, так как его никогда не били и не наказывали. Однако среди сверстников мальчик не был принят и чувствовал себя одиноко: в детстве Самуэль страдал дислексией — трудностями с различением букв и цифр, чтением и восприятием текста. Из-за нарушений обучения его перевели в специальную школу.
В школе поначалу дела шли неплохо, но параллельно развивались события, из-за которых все изменилось.
«Я был необычным в том плане, что не делал того, что делают обычные дети. У меня была довольно верующая семья, мы ходили в церковь. Я проводил там много времени. У меня особо не было выбора, хочу я туда идти или нет. Меня заставляли. Я был тихим, мало говорил, жил в своем внутреннем мире», — вспоминает Самуэль.
Причиной внутренних переживаний Самуэля стало знакомство в церкви с пожилым мужчиной, которому на тот момент было около 70 лет. «Он, так сказать, опекал человека с трудностями, психически больного», — рассказывает Самуэль. Проводя все больше времени вместе с этим человеком, мальчик начал ему доверять. Семья стала ездить к этому человеку в гости, а позже Самуэлю разрешали оставаться у него одному. Тогда мужчина начал приставать к мальчику и сексуально использовать его. «Это было и в церкви тоже», — говорит Самуэль.
Никому не рассказывал, так как думал, что «об этом не нужно говорить»
О том, что происходит, он не говорил никому. Воспитываясь в религиозной среде, он усвоил, что есть вещи, которые нужно просто терпеть и о которых не стоит распространяться. Будучи ребенком, он решил, что это как раз такой случай.
«Сексуальное насилие происходило в церкви несколько раз. Это было в туалете. Смутно помню, что там могли быть и другие дети, но в основном я помню, что там был тот мужчина, я и тот инвалид, душевнобольной человек, которого тот мужчина заставлял совершать со мной все эти вещи. Он ставил меня на колени и насиловал. Я долго никому об этом не рассказывал. Это происходило и за пределами общины, у него дома», — делится Самуэль.
Сексуальное насилие продолжалось регулярно с 8 до 15 лет. Самуэль не понимал, как это травмирует его, так как доверял старику, который оправдывал свои действия верой в Бога и духовным ростом. Со временем насилие становилось все более тяжелым.
Когда заговорил об обидах в школе — ему никто не поверил
В старших классах основной школы Самуэлю становилось все труднее — он сталкивался с насилием и насмешками как со стороны сверстников, так и учителей. Он начал прогуливать школу и избегать людей.
«Я узнал о телефоне доверия для детей и довольно часто туда звонил. Долго с ними разговаривал. Затем я передал информацию о том, что происходит в школе. Они передали это социальному работнику, и в мою школу приехала инспекция. Но мне никто не поверил», — рассказывает он.
Все это со временем привело Самуэля к самоповреждению и нескольким попыткам самоубийства. После одной из них, когда к семье пришел соцработник, Самуэль рассказал обо всем, что пережил в школе. Вызвали скорую помощь, и он согласился на лечение в психиатрической больнице на улице Твайка.
Однако даже тогда Самуэль не признался в пережитом сексуальном насилии. Вместо этого он солгал, что «слышит голоса», хотя на самом деле это были его собственные мысли. В результате, без глубоких обследований, ему был поставлен диагноз — параноидная шизофрения.
Звонит с тюремного таксофона и пытается разжалобить
После времени, проведенного в больнице, Самуэль вернулся домой, но переживания детства продолжали преследовать его в мыслях.
«Когда мне было уже 18 лет, мы созвонились с ним [насильником], или он мне позвонил, я точно не помню [..] Тогда я решил написать на него заявление. Мы поссорились. Он начал обзывать мою маму, унижал меня. [..] Тогда я написал заявление и после этого рассказал всё родителям», — поделился он.
Так начался еще один сложный этап в жизни Самуэля. Мужчину арестовали, но он продолжал звонить парню из Рижской центральной тюрьмы и пытался добиться, чтобы тот забрал заявление.
«В моем уголовном деле фигурируют фотографии с детской порнографией и еще шесть снимков с расчлененными людьми. Это ужасно. Когда следствие закончилось, дело передали в суд. Когда я его увидел — мне разрешили участвовать в суде удаленно — он изменился. Увидев его, мне стало его жаль. И во время следствия мне было его довольно жалко, потому что он был уже старым человеком в годах. Я винил себя, но в то же время злился на него», — признается Самуэль.
Во время судебного процесса насильник продолжал писать ему из тюрьмы, описывая, как плохо с ним там обращаются, вызывая у Самуэля чувство вины. Преступник был близким другом семьи, пожилым и религиозным человеком, что вызывало у Самуэля огромное смятение.
Сейчас насильник уже год находится в тюрьме, но Самуэль по-прежнему видит его во сне.
«Это довольно противно — вспоминать об этом. Я не могу просто отвлечься, потому что это само всплывает в голове», — рассказывает Самуэль.
Пережитое оставило огромный след на эмоциональном здоровье парня, и жить с этим каждый день очень трудно. «Сейчас я не посещаю психотерапевта, так как было трудно найти государственную программу (бесплатную). Я хожу к психологу в центр Marta, и да, это помогает, но на самом деле мне нелегко об этом говорить. Однако я хочу, чтобы меня услышали», — говорит Самуэль. Другим, кто пережил подобный ужас, он желает: не молчите, ищите поддержку, и вас услышат.
Куда обратиться за помощью
Если вам известно о подобных случаях или вы сами через это прошли, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефону 112 или в ближайший участок.
Другие возможности получить помощь:
- Центр "Marta" (тел. рижского филиала: 67378539);
- Центр кризисных консультаций "Skalbes" (круглосуточно, тел.: 67222922; 27722292);
- Единый бесплатный телефон кризисной поддержки для взрослых – 116123;
- Телефон доверия для детей и подростков – 116111;
- Телефон поддержки для пострадавших от преступлений – 116006.