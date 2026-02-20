"У меня особо и не было выбора": Самуэль вспоминает, как в 8 лет в Латвии его сексуально использовал "человек из церкви"

«Сексуальное насилие происходило в церкви несколько раз. Это было в туалете. Смутно помню, что там могли быть и другие дети, но в основном я помню, что там был тот мужчина, я и тот инвалид, душевнобольной человек, которого тот мужчина заставлял совершать со мной все эти вещи. Он ставил меня на колени и насиловал. Я долго никому об этом не рассказывал. Это происходило и за пределами общины, у него дома», — делится Самуэль.