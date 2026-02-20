Фестиваль Positivus в этом году будет идти всего один день и сменит площадку
Музыкальный фестиваль Positivus, который в последние годы проходит в Риге, в этом году будет идти только один день и сменит площадку: мероприятие перенесут с Луцавсалы в Межапарк. Об этом организаторы сообщили участникам новостной рассылки фестиваля.
Главным артистом станет диджей и автор песен Calvin Harris — его выступление в Риге было анонсировано ранее на этой неделе. Организаторы обещают, что концерт Харриса дополнят выступления других артистов.
Концерт на Большой эстраде Межапарка запланирован на 6 августа. Это будет единственное выступление Кэлвина Харриса в странах Балтии.
Харрис считается одним из самых влиятельных представителей электронной танцевальной музыки XXI века. Его музыка, по информации организаторов, была прослушана в стриминговых сервисах более 56 миллионов раз. У него 14 номинаций MTV VMA и две победы, пять номинаций Grammy и премия Grammy за лучший видеоклип — We Found Love.
Фестиваль Positivus проводится с 2007 года: до 2019-го он ежегодно проходил в Салацгриве. Два года фестиваль не проводили из-за пандемии. С 2022 года Positivus проходит в Риге, на Луцавсале.
