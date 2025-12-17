Эпидемия гриппа в Латвии: первый смертельный случай в этом сезоне

В Латвии продолжается эпидемия гриппа, и в минувшую неделю наблюдался резкий рост заболеваемости, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Уровень заболеваемости достиг почти максимума прошлого сезона - 766,5 случая на 100 000 населения. В участвующих в мониторинге заболеваемости медучреждениях грипп на прошлой неделе был клинически подтвержден у 518 пациентов, а средняя заболеваемость составила 746 случаев на 100 000 населения, что в 2,2 раза больше по сравнению с предыдущей неделей.