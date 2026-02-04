После 7-летнего перерыва в Рижский залив снова вышел ледокол

Проект по приобретению современного и эффективного ледокола для обеспечения ледокольных работ в Рижском заливе LVR flote и Управление Рижского свободного порта начали в конце 2022 года. В ноябре 2023 года по итогам открытого конкурса LVR flote заключила договор на поставку нового судна с эстонской судоверфью Baltic Workboats, производственная площадка которой находится на Сааремаа.