После 7-летнего перерыва в Рижский залив снова вышел ледокол
После нескольких мягких зим Рижский залив снова начал сковывать лед. По распоряжению капитана порта в море вышел ледокол Varma, который не привлекался к работе уже семь лет. Судно будет обеспечивать безопасное движение флота и доступ к акватории, пока морозы сохраняют ледовую обстановку.
В акватории порта лед ломает многофункциональное судно ледового класса Laura, принадлежащее дочернему предприятию Управления Рижского свободного порта SIA LVR flote. В свою очередь, когда из-за зимних морозов лед образуется в морском заливе, к работе приступает Varma.
В последний раз Varma выходил на миссию по ледокольным работам зимой 2018 года. Как поясняют в управлении, содержание судна требует круглогодичной работы: даже если в предыдущие зимы оно не выходило ломать лед, пробные рейсы и проверки механизмов проводятся регулярно.
Представители управления отмечают, что подготовка судна к выходу на работу занимает пару дней — необходимо укомплектовать экипаж и выполнить нужные снабженческие работы. Когда экипаж сформирован, судно готово к работе в течение нескольких часов.
Работу ледокола обеспечивает экипаж из 26 моряков. Большинство работников имеют опыт участия в нескольких ледокольных миссиях.
Согласно информации на сайте LVR flote, ледокол Varma построен в 1968 году. Его длина составляет 84,1 метра, ширина — 21,2 метра.
LETA ранее сообщало, что в марте прошлого года LVR flote включила в свой флот многофункциональное судно ледового класса Laura стоимостью 10,785 млн евро, которое можно использовать также для обеспечения военных нужд.
Проект по приобретению современного и эффективного ледокола для обеспечения ледокольных работ в Рижском заливе LVR flote и Управление Рижского свободного порта начали в конце 2022 года. В ноябре 2023 года по итогам открытого конкурса LVR flote заключила договор на поставку нового судна с эстонской судоверфью Baltic Workboats, производственная площадка которой находится на Сааремаа.