"Многие застряли": экипаж ледокола Varma за 10 дней освободил из ледового плена 34 судна
Пока у берега море кажется тихим и спокойным, за горизонтом идет работа, чтобы в порт могли заходить суда. После десяти дней работы в море вчера на берег вернулся ледокол Varma. В последний раз его помощь понадобилась восемь лет назад, но в этом году из-за толстого льда судно снова вынуждено выходить на работу. Проведя на берегу всего неполные десять часов, экипаж снова отправился на помощь.
Ледокол пришвартовался, чтобы пополнить запасы и выполнить необходимые подготовительные работы перед новым выходом в море — на помощь другим судам, которым нужно безопасно пройти по покрытым льдом водам. На борту — привычный рабочий ритм. На берег экипаж заходит ненадолго: для большинства море давно стало образом жизни. Здесь время считают не календарем, а сменами и погодой, сообщает LSM.lv.
«Ледовые условия в море тяжелые, многие суда застряли. Когда меняется ветер, он сгоняет лед в кучи», — рассказывает старший помощник капитана Ивар Йонанс.
Моряки признают: в море романтика быстро превращается в работу — холодную, тяжелую, иногда опасную. Там лед, который не хочет ломаться, ветер, который не хочет стихать, и ответственность за другие суда, которые ждут путь к более спокойной воде. В этом году Varma уже освободила ото льда 34 судна.
«Каждый день погода меняется: днем солнышко подтаивает лед, который ночью снова замерзает. Толщина льда — второстепенный фактор, гораздо сложнее маневрировать из-за наваленных ледяных куч», — отмечает член правления LVR Flote Каспар Озолиньш.
На Varma, построенной в 1968 году, есть все необходимое для жизни — от запасов еды до возможности сходить в сауну. По словам моряков, это фактически единственный способ согреться после смены.
Прошедшие десять дней стали первым рейсом на Varma для помощника капитана Йонанса. «Приключений всегда хотелось — в детстве я был на этом судне. Опыт интересный. Мы получаем распоряжение с берега и работаем», — говорит он.
«Сила и власть природы очень впечатляют. Руками словно “сцепились” мороз и ветер», — добавляет Озолиньш.