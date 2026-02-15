"Многие застряли": экипаж ледокола Varma за 10 дней освободил из ледового плена 34 судна

Моряки признают: в море романтика быстро превращается в работу — холодную, тяжелую, иногда опасную. Там лед, который не хочет ломаться, ветер, который не хочет стихать, и ответственность за другие суда, которые ждут путь к более спокойной воде. В этом году Varma уже освободила ото льда 34 судна.