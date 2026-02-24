Латвийцам посоветовали: увольняться сгоряча больше не модно, есть более "продвинутые" варианты

Первый шаг — не к выходу из офиса, а к пересмотру собственной роли. Нередко источником усталости оказывается не сама работа, а перегруженность, размытые обязанности или ощущение, что усилия остаются незамеченными. Иногда достаточно договориться о перераспределении задач или уточнить приоритеты — и уровень неудовлетворённости снижается без радикальных шагов.