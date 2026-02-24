Латвии грозит масштабный паводок: лед и снег достигли критических отметок
Суровая зима этого года создала условия, при которых во время оттепели в Латвии могут сформироваться масштабные и опасные паводки, особенно на берегах крупных рек. Настолько устойчивых и сильных морозов, как этой зимой, в Латвии не было с 2010 года, а толщина льда и объем снега во многих местах достигли потенциально опасного уровня, заметно увеличив риск весеннего паводка.
Решающее значение будет у весенней погоды
«Этой зимой на реках образовался толстый лед — местами до 40 сантиметров. Также во многих местах количество снега превышает полметра, а объем воды в Даугаве, “запасенный” снегом и льдом, местами достиг 80–100 литров на квадратный метр, что оценивается как высокий показатель», — поясняет метеоролог и редактор прогнозов погоды Латвийского телевидения Том Брицис.
Однако возможные масштабы наводнений будут зависеть не только от количества льда и снега, но и от того, насколько быстро повысится температура воздуха и каким будет объем осадков в период таяния.
«Весной ситуация может меняться очень быстро. Яркий пример — 2013 год, когда зима затянулась до начала апреля, причем большое количество снега выпало уже в самом конце зимы, а затем в середине апреля последовала дождливая и теплая неделя с температурой до +15 градусов. В результате снежный покров в Видземе толщиной 50–70 см растаял за неделю, вызвав во многих реках самый высокий уровень воды за всю историю наблюдений», — напоминает Брицис.
Хотя за последние 30 лет наблюдалась тенденция к снижению весенних паводков, в предыдущие годы неоднократно случались зимние наводнения: из-за теплой погоды реки выходили из берегов уже в феврале, январе или даже в декабре. Однако, по словам эксперта, эта зима скорее напоминает ситуацию 2013 года — тогда зима была долгой и снежной, что весной привело к масштабным паводкам.
Сейчас повышенный риск сохраняется в Аугшдаугавском крае ниже Даугавпилса, в Ливанском крае, а также в районах Екабпилса и Плявиняс, однако точные прогнозы будут возможны только с началом активного таяния, поскольку ключевую роль сыграют погодные условия. Если весна будет медленной и сухой, крупных наводнений можно избежать, но если таяние окажется быстрым и будет сопровождаться дождями, паводки могут быть масштабными, поясняет Брицис.
Опыт паводков 2023 года
Последние крупные паводковые наводнения в Латвии произошли в январе 2023 года в окрестностях Екабпилса и в Адажи. Если в Адажи последствия наводнения удалось смягчить благодаря ранее реконструированной защитной дамбе и насосной станции, то в Екабпилсе ситуация была значительно более разрушительной: затопило большие территории — дома, дворы, дороги и индустриальные зоны.
После этих паводков страховая компания ERGO получила 13 заявлений на компенсацию — восемь из Екабпилса и пять из Аугшдаугавского края и Ликсненской волости. Самая крупная выплата за ущерб частному дому в Екабпилсе составила почти 37 000 евро: вода затопила жилой дом с подвалом, а также баню, гараж и сарай на участке. Также поступило заявление по КАСКО за автомобиль, который при подъеме уровня воды оказался затоплен более чем на метр. «Стихийные явления можно прогнозировать, но точно предсказать их масштаб и размер возможного ущерба невозможно. Поэтому страхование имущества с включенным риском стихийных бедствий — один из важных шагов безопасности. При этом о риске паводков важно думать уже на этапе покупки недвижимости или планирования строительства: оценивать историю подтоплений конкретной территории, их частоту и потенциальную опасность, чтобы изначально избегать угроз, связанных с погодными условиями», — напоминает директор департамента оценки рисков ERGO Райтис Чаклис.
Безопасность — на первом месте
Чтобы во время паводков защитить себя и близких и по возможности избежать материальных потерь, ERGO рекомендует:
- следить за актуальной информацией в СМИ, а также прогнозами об изменениях уровня воды;
- заранее найти более безопасное место для близких, которые в случае наводнения не смогут позаботиться о себе (например, детей и пожилых людей);
- продумать безопасность домашних животных и скота — при необходимости эвакуировать их из зон риска;
- ценные вещи из подвала и с первых этажей перенести на верхние этажи или на чердак, чтобы вода их не затронула;
- убрать со двора ценные предметы и технику, закрепить предметы, находящиеся во дворе дома или рядом с ним;
- покидая дом в зоне затопления, отключить электроснабжение, подачу газа и местные отопительные устройства, закрыть двери и окна;
- при наводнении действовать осторожно и не начинать спасательные работы «на свой страх и риск», по возможности поручая их ответственным службам, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь.