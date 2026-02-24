Латвии грозит масштабный паводок: лед и снег достигли критических отметок

После этих паводков страховая компания ERGO получила 13 заявлений на компенсацию — восемь из Екабпилса и пять из Аугшдаугавского края и Ликсненской волости. Самая крупная выплата за ущерб частному дому в Екабпилсе составила почти 37 000 евро: вода затопила жилой дом с подвалом, а также баню, гараж и сарай на участке. Также поступило заявление по КАСКО за автомобиль, который при подъеме уровня воды оказался затоплен более чем на метр. «Стихийные явления можно прогнозировать, но точно предсказать их масштаб и размер возможного ущерба невозможно. Поэтому страхование имущества с включенным риском стихийных бедствий — один из важных шагов безопасности. При этом о риске паводков важно думать уже на этапе покупки недвижимости или планирования строительства: оценивать историю подтоплений конкретной территории, их частоту и потенциальную опасность, чтобы изначально избегать угроз, связанных с погодными условиями», — напоминает директор департамента оценки рисков ERGO Райтис Чаклис.