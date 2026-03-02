Трагическая зима: число погибших в пожарах в Латвии резко выросло
Трагическая зима: число погибших в пожарах в Латвии резко выросло

Первые два месяца зимы в Латвии оказались особенно трагичными: в пожарах погибли 25 человек — почти втрое больше, чем годом ранее.

По числу погибших в пожарах прошедшая зима в Латвии была трагической, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис.

Он сообщил, что за первые два месяца этого года в результате пожаров погибли 25 человек, тогда как за этот же период прошлого года - девять.

Существенно увеличилось и число спасенных в пожарах - в этом году спасено 124 человека по сравнению с 27 в прошлом.

Как отметил Балтманис, хотя количество пожаров в первые два месяца этого года не было значительно больше, чем в прошлом, они оказались более разрушительными.

