Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:43
Трагическая зима: число погибших в пожарах в Латвии резко выросло
Первые два месяца зимы в Латвии оказались особенно трагичными: в пожарах погибли 25 человек — почти втрое больше, чем годом ранее.
По числу погибших в пожарах прошедшая зима в Латвии была трагической, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис.
Он сообщил, что за первые два месяца этого года в результате пожаров погибли 25 человек, тогда как за этот же период прошлого года - девять.
Существенно увеличилось и число спасенных в пожарах - в этом году спасено 124 человека по сравнению с 27 в прошлом.
Как отметил Балтманис, хотя количество пожаров в первые два месяца этого года не было значительно больше, чем в прошлом, они оказались более разрушительными.