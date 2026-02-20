"Во вторник похоронил жену, в среду сам ушел": соседи - о погибшем в пожаре под Алуксне мужчине

По словам соседей, за день до гибели мужчина пережил трагедию. Предположительно, переживания вместе с проблемами со здоровьем и алкоголем могли привести к трагическому исходу. «Он был такой слабый и немного неадекватный. Не знаю, покажет экспертиза — пил он или нет. Во вторник похоронил жену, в среду сам ушел».