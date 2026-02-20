"Во вторник похоронил жену, в среду сам ушел": соседи - о погибшем в пожаре под Алуксне мужчине
Позавчера днем в Алуксненском крае в многоквартирном доме загорелась квартира на втором этаже. Из охваченных огнем помещений спасатели вынесли жильца, и медики констатировали его смерть. Соседи отмечают, что мужчину постигло горе, и, возможно, алкоголь в крови сыграл роль в его гибели.
Просмотр хоккейного матча в гостиной Леонида и Гунты прервал резкий запах дыма. Хозяину показалось, что он идет из коридора, и, открыв дверь квартиры, мужчина понял, что нос его не обманывает, сообщает «Degpunktā».
Леонид, жилец дома:
«Выбежал в коридор — все в дыму. Потом к соседкам, побежали открывать окна в коридоре, потом вызвали скорую, пожарных».
После звонка спасателям и эвакуации из задымленных помещений жильцы рассказывают, что пожарные прибыли в течение десяти минут. Они сразу, со шлангами в руках, пошли тушить горящую квартиру, вместе с ними поднялись и медики. Жильцы знали, что в горящих помещениях находится сосед, и счастливого исхода ожидать не приходится.
Леонид, жилец дома:
«Скорая была, сразу вместе с пожарными пошли наверх, проверили, спустились вниз и говорят — “готов”. Но интересно, что он был только в одних трусах. Минут через 15–20, когда дым рассеялся, нашли и собаку — она тоже была [мертва]».
По словам соседей, за день до гибели мужчина пережил трагедию. Предположительно, переживания вместе с проблемами со здоровьем и алкоголем могли привести к трагическому исходу. «Он был такой слабый и немного неадекватный. Не знаю, покажет экспертиза — пил он или нет. Во вторник похоронил жену, в среду сам ушел».
Леонид предполагает, что причиной трагедии могли стать оставленные открытыми дверцы растопленной печи. «Судя по всему, полено выпало, а у него рядом были дрова. Но как он этого не почувствовал? Не знаю».
Пока службы устанавливают точный источник искры, самоуправлению предстоит позаботиться о том, чтобы жилье не создавало дальнейших проблем для остальных квартир и жильцов дома. По словам жителей, кроме запаха и почерневших от дыма входных дверей, серьезных последствий в доме нет. Электроснабжение и подача воды уже восстановлены.