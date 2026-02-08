"Со мной такого не будет!" Латвийцы не спешат страховать жилье даже после новостей о взрывах и пожарах
Несмотря на взрыв газа в многоквартирном доме на улице Баускас в Риге и пожар в Крусткалны в Кекавском крае, значительная часть жителей Латвии не спешит пересматривать отношение к страхованию жилья. Опрос показывает: интерес к полисам после громких происшествий действительно растет, но чаще всего ненадолго, а многие по-прежнему живут в незастрахованных квартирах и домах, рискуя остаться без единственной крыши над головой.
В опросе BTA Baltic Insurance Company 48% подтвердили: трагические события в Риге на улице Баускас и в поселке Крусткалны Кекавского края укрепили их убежденность, что страховать жилье важно. На 22% респондентов эти происшествия никак не повлияли, поскольку, по их мнению, такие случаи очень редки, и только 18% признали, что они заставили рассмотреть возможность застраховать жилье. Между тем 12% вообще не слышали о происшествиях, произошедших в Риге и Кекавском крае или в их окрестностях, поэтому и их взгляды на значимость страхования имущества не изменились.
«На практике мы тоже наблюдаем: после крупных и трагических происшествий интерес к страхованию имущества растет, однако нередко лишь на короткое время — и он невелик. В большинстве случаев реальных действий, то есть оформления страховки, не следует. Это тревожно, потому что для многих это единственное жилье, потеряв которое люди могут буквально “оказаться на улице”. Кроме того, низкая доля застрахованных частных объектов касается не только частных домов, но и квартир. Нужно учитывать, что в многоквартирных домах конструкции и инженерные коммуникации взаимосвязаны, и один инцидент способен затронуть десятки домохозяйств», — объясняет директор по оценке страховых рисков BTA Оскар Звейниекс.
Он добавляет, что в Латвии доля застрахованной недвижимости все еще сравнительно невысока — около 50%. Причем это относится не только к частной собственности: государство и самоуправления также страхуют принадлежащие им объекты на сопоставимо низком уровне. Для сравнения: в Эстонии застраховано около 80% объектов, в Литве — примерно 60–70%, а в ряде стран Западной Европы доля застрахованной недвижимости превышает 85%. Эта разница отражает не только зрелость рынка, но и иной подход, который стимулирует людей действовать. В Латвии страхование жилья часто воспринимается как опция, которую можно отложить, тогда как в других странах его оценивают как инвестицию в личную безопасность.
«Надежда на удачу; убежденность, что редкие случаи со мной не произойдут; оформление полиса с минимальным покрытием лишь для выполнения требований банка по ипотечному кредиту — это основные ошибки, которые жителям нужно изменить в своем мышлении, чтобы повышать понимание того, что такое безопасность. Людям часто кажется само собой разумеющимся, что недвижимость нужно оборудовать элементами физической безопасности — охраной, прочными дверями, дымовым детектором, — что, конечно, тоже необходимо. Но финансовая безопасность, которую дает страхование, чаще всего остается на втором плане», — говорит Оскар Звейниекс.
При этом в сфере страхования имущества наблюдается еще одна тенденция: люди нередко не пересматривают страховую сумму или сознательно не меняют ее, хотя из года в год растут и цены на недвижимость, и стоимость ремонтных работ. «Каждый из нас в повседневной жизни видит, что расходы растут — в том числе в сфере недвижимости и связанных с ней отраслях. Например, повысились цены на недвижимость, подорожали строительные материалы, вырос и уровень зарплат. Это означает, что страховая сумма, которая была актуальна 5 или 10 лет назад, сегодня наверняка слишком мала, чтобы на нее можно было полностью восстановить или купить равноценное жилье. Чтобы при существенных потерях человек был финансово защищен, страховая сумма должна соответствовать реальной рыночной ситуации», — отмечает Оскар Звейниекс.
Опрос в январе 2026 года провели BTA и исследовательское агентство Norstat Latvija; в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.