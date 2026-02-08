"Со мной такого не будет!" Латвийцы не спешат страховать жилье даже после новостей о взрывах и пожарах

При этом в сфере страхования имущества наблюдается еще одна тенденция: люди нередко не пересматривают страховую сумму или сознательно не меняют ее, хотя из года в год растут и цены на недвижимость, и стоимость ремонтных работ. «Каждый из нас в повседневной жизни видит, что расходы растут — в том числе в сфере недвижимости и связанных с ней отраслях. Например, повысились цены на недвижимость, подорожали строительные материалы, вырос и уровень зарплат. Это означает, что страховая сумма, которая была актуальна 5 или 10 лет назад, сегодня наверняка слишком мала, чтобы на нее можно было полностью восстановить или купить равноценное жилье. Чтобы при существенных потерях человек был финансово защищен, страховая сумма должна соответствовать реальной рыночной ситуации», — отмечает Оскар Звейниекс.