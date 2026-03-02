В Латвию возвращаются перелетные птицы, у кленов началось сокодвижение
С повышением температуры воздуха в Латвию начинают возвращаться различные перелетные птицы, свидетельствует информация на сайте Dabasdati.lv, где любители природы отмечают свои наблюдения.

На прошлой неделе, 26 февраля, были зарегистрированы первые журавли в Нице и Елгавском крае.

В конце февраля и начале марта в Латвии были замечены и услышаны жаворонки — одни из привычных вестников весны в стране. Также уже вернулись чибисы, различные гуси, лебеди и утки.

Среди наиболее интересных весенних мигрантов упоминается и белая трясогузка, которую 19 февраля видели в Иецаве.

В свою очередь крестьянское хозяйство Ragāres сообщает, что началось сокодвижение у кленов.

