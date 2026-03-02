В Сейме хотят предоставить три дополнительных дня отгула для одной категории населения
Депутаты Сейма от партии «Прогрессивные» Селма Теодора Левренце и Лига Раснача внесли предложение о поправках к Трудовому закону, призывая предусмотреть до трех оплачиваемых дней отсутствия в год для работников, которые страдают от насильственных отношений в семье.
Депутаты предлагают дополнить статью 74 Трудового закона, регулирующую выплату вознаграждения в случаях, когда работник не выполняет работу по уважительным причинам. Политики предлагают установить, что работодатель обязан выплачивать вознаграждение, если работник не более трех рабочих дней в течение года не выполняет работу, поскольку он страдает от насильственных отношений в семье и предпринимает действия для прекращения этих насильственных отношений.
В настоящее время статья 74 Трудового закона предусматривает оплачиваемое отсутствие работников в различных уважительных случаях, например для прохождения медицинского осмотра, в случае смерти близкого родственника, в связи с переездом, а также при явке по вызову в следственные органы, прокуратуру или суд, а также в других случаях.