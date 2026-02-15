Смертельный пожар в Крусткалны: 3-летняя Алиса борется за жизнь и нуждается в помощи
В середине января в поселке Крусткалны Кекавского края пожар в многоквартирном доме унес жизни двоих детей из одной семьи. Их мать и трехлетняя сестра выжили, но впереди у маленькой девочки — долгий и тяжелый путь восстановления.
В середине января в Крусткалны Кекавского края произошла трагедия: при пожаре в квартире на первом этаже погибли двое детей — трехлетняя девочка и ее 13-летний брат. Мать и еще один ребенок были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Отец в момент трагедии находился в море — он работает моряком и не был дома. Причины возгорания и обстоятельства, при которых огонь распространился так стремительно, выясняют ответственные службы. По словам соседей, семью эвакуировали в числе первых. Когда жильцов выводили из дома, мать и одного ребенка уже увезла скорая помощь.
Теперь в соцсетях появилась информация, что похороны двоих детей уже состоялись. В то же время 3-летняя Алиса, выжившая в пожаре, до сих пор находится в больнице и продолжает бороться за жизнь. Ее состояние остается критическим и нестабильным. У девочки около 40 процентов ожогов тела. Врачи регулярно проводят операции по пересадке донорской кожи, однако приживление проходит крайне тяжело.
Голова ребенка обгорела до кости. По словам медиков, волосы больше не вырастут. Для восстановления кровоснабжения головы планируются сложные операции — пересадка мышц и тканей со спины.
Сильно пострадала и нога девочки: икроножная мышца вместе с нервом была полностью удалена. Врачи говорят, что в будущем Алисе, вероятно, потребуется протез, так как нижняя часть ноги не сможет сгибаться. На левой руке ампутированы кончики всех пяти пальцев до второй фаланги. Ранее из-за осложнений была удалена часть тонкого кишечника. Медики не исключают, что в дальнейшем ребенок может не суметь питаться обычным способом — возможно, потребуется внутривенное питание специальными растворами. Впереди у Алисы — долгий путь: многочисленные операции, пересадки тканей, реабилитация и восстановление.
Мать детей, Таня, вышла из комы. Сейчас она находится в сознании и переведена в обычную палату. Ей предстоит длительное восстановление — как физическое, так и моральное. Осознание произошедшего только начинается.
Семья пережила страшную утрату и продолжает бороться с ее последствиями. Сейчас им необходима материальная помощь — на лечение, операции и реабилитацию. Указан счет для переводов: LV10HABA0551063156149 (Artjoms Dmitrijevs). Mērķis: ziedojums ģimenei pēc ugunsgrēka. Перед переводом средств рекомендуется дополнительно убедиться в достоверности реквизитов через официальные источники или прямой контакт с семьей.