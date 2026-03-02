В мире
Российский экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
Тело экс-сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова найдено в одном из отелей Москвы. Он покончил с собой.
Умар Джабраилов покончил с собой около 01:00. По данным SHOT, рядом с его телом найден пистолет Люгера 9 мм.
В момент трагедии Умар Джабраилов находился в апартаментах Vesper Tverskaya. Именно оттуда с огнестрельным ранением головы его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь около двух часов, но спасти не смогли.
В своём последнем видео накануне Джабраилов выражал обеспокоенность ближневосточным конфликтом.
В 2020 году Джабраилов уже пытался покончить с собой в отеле. Тогда его вовремя госпитализировали и смогли спасти.