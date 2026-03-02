В Москве начинают рассматривать спор о разделе совместно нажитого имущества Тиммы и Седоковой
Сегодня в 14.30 в Москве состоится судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества покойного баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Адвокат пояснила, что суть иска заключается в разделе имущества, приобретенного в браке. Гаврилова сообщила, что в суде планируется определить объем средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях капитала и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая во время брака была зарегистрирована на имя Седоковой и позднее отчуждена без передачи доли Тимме.
Доля Яниса Тиммы в указанной недвижимости в настоящее время является предметом спора в судебном разбирательстве, сообщила Гаврилова. 17 февраля адвокат в своем профиле в Instagram сообщила, что первое судебное заседание назначено на 2 марта в Хорощевском районном суде Москвы.
Ранее сообщалось, что баскетболист Тимма умер в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщали, что тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Он покончил с собой.
В составе сборной Латвии Тимма провел 68 матчей.