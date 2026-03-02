В Москве начинают рассматривать спор о разделе совместно нажитого имущества Тиммы и Седоковой

Адвокат пояснила, что суть иска заключается в разделе имущества, приобретенного в браке. Гаврилова сообщила, что в суде планируется определить объем средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях капитала и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая во время брака была зарегистрирована на имя Седоковой и позднее отчуждена без передачи доли Тимме.