"Его сын плачет, мальчик все время вспоминает папу": что происходит в деле Яниса Тиммы спустя год после его смерти
Прошел год со дня смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы: следствие считает, что он покончил с собой, но семья с этим не согласна. Родные обвиняют Анну Седокову и надеются найти новые доказательства, получив его телефоны после года у следствия.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года Янис Тимма ушел из жизни. Накануне смерти баскетболист поздравил бывшую жену Анну Седокову с днем рождения. Тело спортсмена было найдено в подъезде московской пятиэтажки, рядом лежал мобильный телефон, на экране которого был номер Седоковой и надпись «позвоните Анне».
Несмотря на то, что с момента трагедии уже минул целый год, семья Яниса не смогла смириться с утратой. Следственные органы России не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти Яниса, однако родственники и близкие баскетболиста уверены, что в его смерти виновата Седокова.
«С болью утраты я никак не справился. И думаю, что не справлюсь никогда… Дело продвигается. Медленно, но продвигается. Трудно назвать все сдвиги, но они есть. Больше, чем сообщал мой адвокат, не могу сказать. Всему свое время», — поделился переживаниями отец Яниса Райтис в беседе с изданием «СтарХит».
Особенно трудно Кристиану, сыну Яниса от первого брака с моделью Саной Оша, которому на момент трагической смерти баскетболиста было всего 6 лет. Теперь ребенок вынужден расти без отца. «Мама рассказала ему. Очень тяжко мальчику… Очень скучает по папе», — рассказал Райтис Тимма.
«Его сын Кристиан постоянно плачет, мальчик все время вспоминает папу. Он все-таки кровный, тяжело переживает. Они с сыном общались, ездили за границу. Он занимается футболом профессионально, баскетболом, шахматами. Очень умный мальчик, лучезарный ребенок на самом деле, очень симпатичный», — добавила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Сама экс-солистка «ВИА Гры» свою причастность к смерти бывшего супруга отрицает. После новостей о трагедии певица вышла на связь в слезах и попросила уберечь ее маленького сына от потока новостей, а также заявила, последние годы «жила в аду». СМИ писали, что Янис шантажировал певицу, обещая покончить с собой, если та к нему не вернется. В результате Седокова попала в больницу с нервным срывом и некоторое время не могла явиться на допрос из-за проблем со здоровьем.
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.
В ходе расследования дела всплывали все новые подробности. Так, Маргарита Гаврилова, адвокат семьи спортсмена, выяснила, что в США Янис и Анна заключили брачный договор, в котором указывалось, что в случае смерти первого все имущество переходит к певице. Опираясь на документ, Седокова продала все квартиры бывшего супруга и забрала себе вырученные средства, не оставив ни копейки семье Тиммы. Однако стало известно, что брачный договор не имеет юридической силы, поскольку при его заключении не были соблюдены необходимые условия. Так, при подписании документа не присутствовал переводчик для латвийского спортсмена. Договор был подписан американским нотариусом, но тот обладал правом лишь заверить подписи, сам документ считается недействительным. Гаврилова убеждена, что Седокова знала о том, что брачный договор «липовый», поэтому ее действия можно трактовать как мошенничество.
На днях в распоряжении стороны Тиммы оказались мобильные телефоны Яниса. На протяжении всего года следствие удерживало их у себя. Но теперь у семьи спортсмена появилась возможность собрать все необходимые улики против Седоковой. «Телефоны нам не отдавало следствие. Почему так долго? Это вопрос к ним. Мы будем смотреть письма, последние звонки, голосовые сообщения, почту, фотографии, видео и т. д. Телефоны сейчас находятся в Москве, я видел только их фото. Какое наказание Седокова заслуживает? Это пускай решает суд. По-моему, ее жизнь накажет по-любому. Ей с этим жить теперь», — рассказал Райтис Тимма.
Семья решительно настроена выяснить всю правду и привлечь виновных к ответственности. Сейчас данные с двух мобильных телефонов внимательно изучаются, а значит, в скором времени появятся новые подробности расследования. «На свой день рождения Анна Седокова уехала в Майями, бежала от хейта. Потом, наверное, опять выложит рилс о том, как я ее обижаю. Я предлагала ей подать на меня в суд за клевету, но она может только плакать в рилсах. С родителями Яниса мы общаемся постоянно – вчера же была годовщина: вообще, он умер с 16 декабря, в половину двенадцатого ночи, на 17 декабря. В Латвии вчера сделали мемориал у посольства», — рассказала адвокат.