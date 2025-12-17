"Его сын плачет, мальчик все время вспоминает папу": что происходит в деле Яниса Тиммы спустя год после его смерти

Семья решительно настроена выяснить всю правду и привлечь виновных к ответственности. Сейчас данные с двух мобильных телефонов внимательно изучаются, а значит, в скором времени появятся новые подробности расследования. «На свой день рождения Анна Седокова уехала в Майями, бежала от хейта. Потом, наверное, опять выложит рилс о том, как я ее обижаю. Я предлагала ей подать на меня в суд за клевету, но она может только плакать в рилсах. С родителями Яниса мы общаемся постоянно – вчера же была годовщина: вообще, он умер с 16 декабря, в половину двенадцатого ночи, на 17 декабря. В Латвии вчера сделали мемориал у посольства», — рассказала адвокат.