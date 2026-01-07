Поврежденный в Балтийском море кабель между Литвой и Латвией отремонтирован
Поврежденный на прошлой неделе в Балтийском море оптический кабель между Литвой и Латвией в районе Лиепаи отремонтирован, связь через него восстановлена.
Поврежденный оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая в Балтийском море отремонтирован, передающийся по нему трафик восстановлен, сообщило в среду литовское ведомство по регулированию связи. Эксплуатация кабеля была полностью восстановлена во вторник, 6 января, уточняется в сообщении литовского регулятора.
Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая. Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.
Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору Arelion, принадлежащему шведскому пенсионному фонду Polhem Infra. Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.