Поврежденный в Балтийском море кабель между Литвой и Латвией отремонтирован
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Поврежденный в Балтийском море кабель между Литвой и Латвией отремонтирован

Отдел новостей

LETA

Поврежденный на прошлой неделе в Балтийском море оптический кабель между Литвой и Латвией в районе Лиепаи отремонтирован, связь через него восстановлена.

Поврежденный оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая в Балтийском море отремонтирован, передающийся по нему трафик восстановлен, сообщило в среду литовское ведомство по регулированию связи. Эксплуатация кабеля была полностью восстановлена во вторник, 6 января, уточняется в сообщении литовского регулятора.

Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая. Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.

Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору Arelion, принадлежащему шведскому пенсионному фонду Polhem Infra. Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.

Темы

ЛитваЛиепаяКурземеБалтийское мореГотландНовости регионов

Другие сейчас читают