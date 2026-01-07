Поврежденный в Балтийском море кабель между Литвой и Латвией отремонтирован

Поврежденный оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая в Балтийском море отремонтирован, передающийся по нему трафик восстановлен, сообщило в среду литовское ведомство по регулированию связи. Эксплуатация кабеля была полностью восстановлена во вторник, 6 января, уточняется в сообщении литовского регулятора.