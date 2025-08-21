В Старой Риге помолились за упокой души баскетболиста Яниса Тиммы

Епископ Андрис Кравалис в своей проповеди подчеркнул, что каждому человеку в жизни нужно делать правильный выбор, чтобы получить вечное спасение от Бога: «Бог смотрит не по нашему разумению, а видит человеческие сердца!» Во время службы он особо помянул «Яниса Тимму, который останется в памяти как профессиональный баскетболист, заслуживший признание не только в Латвии, но и на международном уровне, и вдохновлявший своими достижениями молодых спортсменов. Сегодня мы вверяем его Божьей милости. Мы не судьи, но полагаемся на Божье милосердие, которое превосходит человеческое понимание».