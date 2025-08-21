В Старой Риге помолились за упокой души баскетболиста Яниса Тиммы
В среду утром, 20 августа, в католической церкви Святой Марии Магдалены в Старой Риге состоялась святая месса, во время которой молились за душу Яниса Тиммы (1992–2024). Богослужение провел вспомогательный епископ Рижской архиепархии Андрис Кравалис.
Епископ Андрис Кравалис в своей проповеди подчеркнул, что каждому человеку в жизни нужно делать правильный выбор, чтобы получить вечное спасение от Бога: «Бог смотрит не по нашему разумению, а видит человеческие сердца!» Во время службы он особо помянул «Яниса Тимму, который останется в памяти как профессиональный баскетболист, заслуживший признание не только в Латвии, но и на международном уровне, и вдохновлявший своими достижениями молодых спортсменов. Сегодня мы вверяем его Божьей милости. Мы не судьи, но полагаемся на Божье милосердие, которое превосходит человеческое понимание».
На богослужении присутствовали в основном представители местной общины. Людей было немного, но молились они искренне. Судя по всему, семья Тиммы пожелала провести заупокойную мессу именно в церкви Святой Марии Магдалены, поскольку это центральный католический храм для латгальцев в Риге, где богослужения проходят и на латгальском языке. Известно, что Янис Тимма родом из Латгалии — из Краславы.
32-летний Янис Тимма трагически ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин», в подъезде пятиэтажного дома на улице Сергея Макеева. Это произошло на следующий день после 42-летия его жены, живущей в России украинской певицы Анны Седоковой. В хостеле баскетболист поселился вечером накануне трагедии, и, по словам хозяина заведения Александра, в момент заселения он был «абсолютно улыбчивым, позитивным человеком».
Российские СМИ сообщили о самоубийстве спортсмена, однако родственники не верят в эту версию и допускают возможность убийства.