Семья Тиммы обвиняет Седокову в сокрытии информации и готова судиться из-за недвижимости

Кроме имущественного спора, представители Тиммы оспаривают высказывания певицы в прессе. В частности, по их словам, утверждение, что спортсмен якобы жил за счет супруги, не соответствует действительности. Адвокаты предоставили сведения о его стабильном доходе от контракта с баскетбольным клубом "Химки", а также о продаже имущества: квартиры в Латвии за 500 тысяч евро и двух автомобилей на общую сумму 490 тысяч евро.