Семья Тиммы обвиняет Седокову в сокрытии информации и готова судиться из-за недвижимости
Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обратились с досудебной претензией к певице Анне Седоковой, с которой спортсмен состоял в официальном браке. По информации издания Mash, предметом спора стала элитная квартира в жилом комплексе "Алые паруса", проданная Седоковой в сентябре 2024 года — за месяц до подачи заявления на развод.
Сумма сделки, по данным источников, составила не менее 150 млн рублей (1,6 млн евро). Родные Тиммы считают, что половина средств — около 60 млн рублей (663 000 евро)— должна быть передана им в интересах ребенка Яниса от первого брака. В случае если стороны не придут к мирному соглашению, представители семьи намерены обратиться в суд.
По информации, обнародованной источником, во время брака супруги приобрели пять квартир, четыре из которых — на этапе строительства. Квартира в "Алых парусах" стала последней из совместно нажитого имущества. Сейчас семья Тиммы предлагает Седоковой заключить мировое соглашение.
Кроме имущественного спора, представители Тиммы оспаривают высказывания певицы в прессе. В частности, по их словам, утверждение, что спортсмен якобы жил за счет супруги, не соответствует действительности. Адвокаты предоставили сведения о его стабильном доходе от контракта с баскетбольным клубом "Химки", а также о продаже имущества: квартиры в Латвии за 500 тысяч евро и двух автомобилей на общую сумму 490 тысяч евро.
Также сообщается, что юрист Маргарита Гаврилова направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства смерти Яниса Тиммы, включая повторную экспертизу. По ее словам, Седокова получила доступ к телефону супруга и могла ввести следствие в заблуждение.
Анна Седокова пока не дала официальных комментариев по поводу претензий и требований семьи бывшего супруга.