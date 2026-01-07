"Нужно дать человеку ощущение, что он не один": что чувствуют те, кто каждый день сопровождает умирающих
фото: Rojs Maizītis
Старшая медсестра паллиативной помощи Татьяна Йиргенсоне.
Santa Raita

"Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Старшая медсестра Hospiss Māja Татьяна Йиргенсоне каждый день сопровождает людей на самом хрупком рубеже жизни. Ее работа — не только о медицине, но о достоинстве, тишине, принятии и умении быть рядом, когда слова уже бессильны.

Вопрос о правах неизлечимо больных людей на достойные последние дни жизни уже несколько лет актуализируется в обществе. Речь идет о праве и возможности этих пациентов умереть у себя дома, в кругу близких, не испытывая боли и получая хосписную помощь. Если паллиативная помощь может быть необходима годами, то хосписная помощь является завершающим этапом паллиативной помощи, и ее цель — предотвратить или уменьшить боль и страдания, вызванные болезнью, а также оказать психологическую поддержку уходящему и его близким. Работая в мобильной бригаде хосписа, Татьяна Йиргенсоне каждый день наблюдает, насколько хрупка жизнь. Каждый пациент для нее — «новая история» — о страхах и надежде, о боли и благодарности, о смысле жизни в момент, когда смерть стоит совсем рядом.

С уважительным отношением

"Вместе с Hospiss Māja я с 2022 года. Тогда при финансировании Министерства благосостояния мы обеспечивали паллиативную помощь людям по месту жительства. Тогда это была больше социальная помощь, и помощник по уходу находился с пациентом весь день. За пятнадцать месяцев мы оказали помощь 135 пациентам.

С 1 января 2024 года государство начало оплачивать паллиативную помощь на дому — в рамках мобильных команд. Сейчас у нас, у Hospiss Māja, одновременно около ста пациентов. К ним выезжают пять мобильных команд — как в плановых, так и в острых случаях. И хотя эта работа вовсе не легкая, я чувствую, что именно здесь я на своем месте. Возможно, жизнь меня и не бросала из стороны в сторону, возможно, она просто всегда вела туда, где я была нужнее всего.

В центре внимания — пациент

Умирающие пациенты очень разные, в том числе очень тяжелые и сложные. Одному требуется почти постоянный надзор, другому помощник нужен лишь для того, чтобы помочь поесть или помыться, особенно если он не лежачий. Мы фактически создаем новую профессию — хосписную медсестру. Потому что, работая с пациентом, который проходит через процесс умирания, будь то уход на дому, в дневном стационаре или в больнице, медсестра одновременно является и психологом, и капелланом. Находясь рядом с человеком в конце его жизни, невозможно без разговоров с пациентом и его близкими лишь технически выполнять медицинскую работу. И это включает в себя не только уменьшение физических страданий, но и глубокую психологическую работу. Даже после того как пациент ушел, в период траура мы продолжаем быть рядом, помогая родственникам принять произошедшее.

Конечно, в центре нашего внимания — пациент, но мы работаем и с его близкими, потому что наша главная задача — подготовить и пациента, и его семью к тому, что предстоит. Когда человек попадает в хосписную помощь — по решению врачебного консилиума лечебного учреждения, что ему присвоен статус паллиативного пациента, — это означает, что основное заболевание уже невозможно лечить и что его прогнозируемая продолжительность жизни составляет до шести месяцев. И наша задача — симптоматическая помощь: уменьшение боли, устранение тошноты или отеков, обеспечение комфорта. Это, однако, не означает, что прекращается лечение других заболеваний. Например, если у онкологического пациента есть также сахарный диабет или сердечная недостаточность, мы продолжаем лечить эти сопутствующие заболевания, но больше не боремся с основным заболеванием. Мы рядом, чтобы максимально облегчить страдания.

Хоспис — это не просто работа, это искусство быть рядом с человеком на последнем этапе его жизни, даря покой, достоинство и поддержку. Теперь я понимаю, почему мне был нужен такой долгий путь, чтобы прийти в Hospiss Māja. Работая в разных областях медицины, я освоила все — от технических манипуляций до умения помочь человеку эмоционально. Я умею поставить катетер, установить зонд, выполнить любую процедуру и надеюсь, что своим присутствием и эмпатией могу дать человеку ощущение, что он не один — что его боль, страхи и надежды услышаны и приняты. Я могу быть рядом не только как медицинский специалист, но и как человек, который видит и чувствует другого. Потому что иногда самое большое облегчение — это не лекарства или процедура, а теплое слово, прикосновение и момент тишины, который позволяет человеку почувствовать, что он важен.

С нежностью и тихим пониманием

Сначала я езжу к каждому пациенту сама, чтобы познакомиться с ним и оценить, какая помощь необходима. Врач заботится о медикаментах, а работа медсестры — быть рядом: выполнять перевязки, уход за зондом, уход за трахеостомой и, самое главное, обучать родственников, как безопасно и с достоинством ухаживать за своим умирающим близким. Мы учим, как менять памперсы, как двигать пациента, как пользоваться зондом, трахеостомой или гастростомой. Мы помогаем родственникам преодолеть страхи, дарим спокойствие и уверенность в том, что и они сами могут ухаживать за своим близким, не теряя достоинства и тепла.

Когда пациент уже в тяжелом состоянии, у него часто нет сил ни есть, ни заботиться о себе. Нет также ни желания, ни настроения. Тогда родственники бросаются делать все за него, но одно из важнейших условий — все, что пациент еще может сделать сам, пусть делает сам. Пусть медленно, пусть неуклюже, но сам. Это единственный способ вовлечь его в жизнь и до последнего сохранить участие и самостоятельность. Чем дольше это сохраняется, тем медленнее приходит депрессия.

Часто все начинается с неконтролируемой боли. Приезжаю на первый визит — пациент лежит лицом к стене, не хочет разговаривать, говорит: «Оставьте меня в покое, я умираю, уходите». Спрашиваю, болит ли что-нибудь, он отвечает: «Нет, не болит!» Но, проводя осмотр, я замечаю симптомы, которые свидетельствуют о том, что весь этот «плохой настрой» на самом деле является болью. Не всегда человек кричит от боли, иногда он просто закрывается от мира. Когда врач назначает адекватную обезболивающую терапию и мы объясняем родственникам, насколько важно соблюдать режим приема лекарств, часто происходит чудо: через несколько часов пациент просит есть, на следующий день уже сидит в кровати, улыбается и разговаривает. Это подтверждает, что боль часто скрывается за общей подавленностью, и только убрав ее, человек снова открывается миру.

Врачи нередко назначают и антидепрессанты, потому что представьте, что чувствует человек, которому осталось несколько месяцев, а может быть, лишь недели… Мы не знаем, каково это. Мы можем лишь догадываться, какие это страхи, тревога и неопределенность. Пациенты редко об этом говорят, только по их поведению можно понять, что происходит внутри…

Чаще всего страхи приходят из-за неизвестности. Никто ведь не возвращался, чтобы рассказать, как там, «по ту сторону». Даже те, кто верит, что есть жизнь «после», часто боятся не самой смерти, а момента умирания — не будет ли это очень больно. У одного боли настолько невыносимы, что помогают только сильные снотворные, другого охватывают ужас, тревога и отчаяние. Мы не можем сказать человеку, чтобы он не боялся, и он перестанет бояться. Страх нельзя «выключить» разумом, мы не в силах управлять этими процессами. Но мы можем быть рядом — с тихим пониманием, с нежностью, с уважением, пока умирающий не обретет покой".

