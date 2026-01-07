"Нужно дать человеку ощущение, что он не один": что чувствуют те, кто каждый день сопровождает умирающих

Хоспис — это не просто работа, это искусство быть рядом с человеком на последнем этапе его жизни, даря покой, достоинство и поддержку. Теперь я понимаю, почему мне был нужен такой долгий путь, чтобы прийти в Hospiss Māja. Работая в разных областях медицины, я освоила все — от технических манипуляций до умения помочь человеку эмоционально. Я умею поставить катетер, установить зонд, выполнить любую процедуру и надеюсь, что своим присутствием и эмпатией могу дать человеку ощущение, что он не один — что его боль, страхи и надежды услышаны и приняты. Я могу быть рядом не только как медицинский специалист, но и как человек, который видит и чувствует другого. Потому что иногда самое большое облегчение — это не лекарства или процедура, а теплое слово, прикосновение и момент тишины, который позволяет человеку почувствовать, что он важен.