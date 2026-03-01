Рига глазами гостя из провинции - город, который не ждет людей
Архитектор из Лиепаи Улдис Майсиньш после долгого перерыва приехал в Ригу и вместо "процветающей столицы" увидел пустые витрины, закрытые двери и ощущение запустения — своими впечатлениями он поделился в соцсетях.
Архитектор из Лиепаи Улдис Майсиньш опубликовал в соцсетях эмоциональный рассказ о своей недавней поездке в Ригу. По его словам, из Лиепаи создается впечатление, будто столица «живет в другой реальности» — по рекламе и тону «экранных персон» кажется, что «все процветает». Однако реальность, как он пишет, оказалась «немного иной».
В этот раз он специально решил не спешить, а просто прогуляться по центру города, чтобы «прочувствовать» столицу. Впечатления оказались скорее печальными. «На центральных улицах (не в Старой Риге) в каждой третьей витрине — большая надпись “FOR RENT”. Магазины пустые, покупателей почти нет», — отмечает он. В кафе, по его наблюдениям, за редкими столиками сидят по одному посетителю, а у входов в основном стоят электровелосипеды. Внутрь и наружу снуют курьеры с кубическими рюкзаками Bolt и Wolt.
«Если бы не те, кто доставляет “ленивый ужин” сидящим у телевизора и компьютера, то и эти заведения уже были бы закрыты», — считает Майсиньш. По его словам, город не производит впечатления места, где «горят огни витрин и по улицам гуляют улыбающиеся горожане».
Он обращает внимание и на состояние улиц: «Как и в Лиепае, улицы и тротуары не убраны, на перекрестках приходится идти особенно осторожно — снежная каша и неровный лед». Витрины, по его словам, не вымыты до блеска, у дверей нет приветливо встречающих швейцаров.
Отдельное впечатление произвело размещение в гостинице. Архитектор забронировал номер «в роскошном доме в центре Риги», но, по его словам, «чувствовал себя где-то в Малайзии». Он предполагает, что владелец находится за границей, а в роли управляющих выступает семья «из далекой азиатской страны». «Думаю, их зарплата — это трудовой договор, жилье в той же квартире и немного карманных денег», — пишет он. При этом хозяйка семьи, по его наблюдениям, старательно учит латышский язык и, хоть и с трудом, отвечает по латышски, тогда как остальные пользуются переводчиком в телефоне. «Я будто побывал на далеком курорте», — делится он ощущением.
В завершение Майсиньш задается вопросом: «Ждет ли Рига людей? Нет, не ждет».