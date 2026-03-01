Рига глазами гостя из провинции - город, который не ждет людей

Отдельное впечатление произвело размещение в гостинице. Архитектор забронировал номер «в роскошном доме в центре Риги», но, по его словам, «чувствовал себя где-то в Малайзии». Он предполагает, что владелец находится за границей, а в роли управляющих выступает семья «из далекой азиатской страны». «Думаю, их зарплата — это трудовой договор, жилье в той же квартире и немного карманных денег», — пишет он. При этом хозяйка семьи, по его наблюдениям, старательно учит латышский язык и, хоть и с трудом, отвечает по латышски, тогда как остальные пользуются переводчиком в телефоне. «Я будто побывал на далеком курорте», — делится он ощущением.