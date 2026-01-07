Минсообщения просит дополнительно 9,2 млн евро на региональные автобусные перевозки

Как отмечает министерство, договоры об обеспечении региональных автобусных перевозок предусматривают индексацию стоимости услуг, однако они заключались в разное время, поэтому пересмотр цен также предусмотрен в разные сроки. Влияние на расходы госбюджета, которое может быть вызвано пересмотром стоимости услуг в соответствии с условиями договоров, в 2025 году оценивается в 1,2 млн евро, в 2026 году - в 3,3 млн евро, в 2027 году - в 3,8 млн евро.