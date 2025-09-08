"Какую красоту создало сердце матери": как выглядит памятник на могиле Яниса Тиммы

32-летний Янис Тимма трагически ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин», в подъезде пятиэтажного дома на улице Сергея Макеева. Это произошло на следующий день после 42-летия его жены, живущей в России украинской певицы Анны Седоковой. В хостеле баскетболист поселился вечером накануне трагедии, и, по словам хозяина заведения Александра, в момент заселения он был «абсолютно улыбчивым, позитивным человеком».