"Какую красоту создало сердце матери": как выглядит памятник на могиле Яниса Тиммы
Сегодня стало известно, что на могиле баскетболиста Яниса Тиммы установили памятник. Об этом рассказала адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова. Она же опубликовала в соцсетях видео, на котором видно, как выглядит монумент.
По некоторым данным, латвийский спортсмен нашел последнее пристанище на сельском кладбище в Краславском крае рядом с могилами бабушки и дедушки по материнской линии. По словам Гавриловой, официальная церемония открытия памятника состоится позже. К этому времени мемориал украсят живыми цветами.
«Первое видео памятника, который установили родственники Янису Тимме. Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — поделилась адвокат Гаврилова в соцсети.
32-летний Янис Тимма трагически ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин», в подъезде пятиэтажного дома на улице Сергея Макеева. Это произошло на следующий день после 42-летия его жены, живущей в России украинской певицы Анны Седоковой. В хостеле баскетболист поселился вечером накануне трагедии, и, по словам хозяина заведения Александра, в момент заселения он был «абсолютно улыбчивым, позитивным человеком».
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.
Российские СМИ сообщили о самоубийстве спортсмена, однако родственники не верят в эту версию и допускают возможность убийства.