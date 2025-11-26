"Я сдохла год назад": накануне годовщины смерти Яниса Тиммы Анна Седокова вышла на связь в слезах
В середине декабря исполнится год со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы, и его бывшая жена, певица Анна Седокова, признается, что до сих пор ежедневно сталкивается с ненавистью и проклятиями в свой адрес. По ее словам, ей и ее детям желают смерти, а сама она «практически умерла год назад», но продолжает жить и работать ради детей и сохранения светлой памяти о Янисе.
16 декабря будет год с тех пор, как не стало баскетболиста Яниса Тиммы - по совместительству бывшего мужа Анны Седоковой. Певица признается, что до сих пор получает проклятия в свой адрес.
Вчера Анна Седокова записала видео, на котором не смогла сдержать слез, ведь ей и ее детям желают смерти. «Я уже сижу и реву час. У меня был потрясающий концерт, но сегодня утром я прочитала сообщение от какого-то человека, он написал мне: „Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети“. Я знаю, что если я начну сильно плакать, вы подумаете: „Ну вот, она опять рыдает из-за всего этого…“ Я каждый день перехожу через такую боль. Каждый день сталкиваюсь с нападками, обвинениями. И каждый день делаю так, чтобы память человека, которого я любила, была нетронута. Каждый день! Я записываю эту сторис не для того, чтобы вызвать у вас какие-то чувства. Я просто хочу сказать: мне кажется, вы даже не представляете, как мне плохо. Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне «чтоб ты сдохла», хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад», — заявила она.
Артистка заявила, что бережно хранит память о бывшем муже. Сейчас ее больше всего тревожит, как с этим потоком негатива будут справляться сын Яниса и сын Анны, который очень любил своего отчима. «Но я живу ради своих детей. Я очень стараюсь улыбаться, веселиться, работать, зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. И если вы все время пишете „она там веселится, она там живет“, — я правда стараюсь. И я пойду в любой суд, если надо. Сделаю все, что хотите! Но я храню память о человеке ради его детей — чтобы они выросли и думали, что он был самым-самым. Мне все равно, что думаете вы, абсолютно все равно. Но мне не все равно, что думают эти дети», — заверила Анна, добавив, что уже год хранит все тайны.