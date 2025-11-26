"Я сдохла год назад": накануне годовщины смерти Яниса Тиммы Анна Седокова вышла на связь в слезах

Вчера Анна Седокова записала видео, на котором не смогла сдержать слез, ведь ей и ее детям желают смерти. «Я уже сижу и реву час. У меня был потрясающий концерт, но сегодня утром я прочитала сообщение от какого-то человека, он написал мне: „Чтоб ты сдохла и сдохли твои дети“. Я знаю, что если я начну сильно плакать, вы подумаете: „Ну вот, она опять рыдает из-за всего этого…“ Я каждый день перехожу через такую боль. Каждый день сталкиваюсь с нападками, обвинениями. И каждый день делаю так, чтобы память человека, которого я любила, была нетронута. Каждый день! Я записываю эту сторис не для того, чтобы вызвать у вас какие-то чувства. Я просто хочу сказать: мне кажется, вы даже не представляете, как мне плохо. Я пытаюсь выживать. И всем, кто пишет мне «чтоб ты сдохла», хочу сказать: поверьте, я сдохла год назад практически, я правда умерла год назад», — заявила она.