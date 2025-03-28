"Человек ушел из жизни, а она поет, как он разбил ей сердце": Анна Седокова разозлила людей песней, посвященной Янису Тимме
17 декабря певица Анна Седокова пережила трагедию — ушел из жизни ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма. Спустя несколько месяцев после его смерти певица представила новую песню, посвященную этой утрате. Однако то, что должно было стать актом памяти и боли, вызвало общественное возмущение.
В композиции звучат строки:
«Эта грусть пройдет, и тоска уйдет,
Только ты держись, ешь, молись, люби,
Боль не навсегда, унесут года
Всю печаль твою, как талая вода».
А также:
«Ну что ты разбил мое сердце,
Я не успела опомниться,
Разбил так, как хотел,
Это точно навеки запомнится,
Прошелся по нашей любви
С небывалой странной жестокостью,
И вот, посмотри,
Я замерла тут над пропастью».
Слушатели сочли, что вместо проявления сочувствия и сострадания Седокова вновь поставила в центр внимания только себя, сделав из трагедии человека — драму о себе. В песне нет ни малейшего намека на уважение к памяти умершего, ни слов поддержки его родным, ни попытки осмыслить, насколько трагичен и сложен был путь Яниса. Все, что слышит слушатель, — это горечь женщины, обиженной и оставленной.
В своем Instagram Анна Седокова также написала: «Когда-то я жила и думала, что знаю все о сложности жизни. А потом наступил день, который изменил все. День пустоты, когда земля провалилась из под ног. Боль, которая пришла с ним, не сравнима ни с чем. Она никогда и никуда не уйдет. Я хочу, чтобы эта песня помогла тем, кто проходит сейчас сложные испытания. Дала силы и надежду на то, что когда-нибудь все будет не хорошо, а просто немного лучше. Я научилась жить и радоваться дням, в которых не происходит ничего плохого. Вы не представляете, сколько оказывается в них счастья. Спасибо тем, кто был со мной эти месяцы. Я знаю - вам было сложно. Когда ты сильный, все с тобой, а когда у тебя в один момент ничего не остается…»
Комментарии, которыми делятся пользователи в соцсетях:
- «Это уже дно. Человек ушел из жизни, а она поет, как он "разбил ей сердце". Какая мерзость…»
- «В песне нет ни грамма сочувствия. Только она, ее боль, ее страдания. А где сострадание к человеку, который погиб?»
- «Седокова опять все свела к себе. Даже смерть мужа использовала, чтобы поплакать о своей "судьбинушке"»
- «Выставить себя жертвой после смерти человека — это не просто бесстыдство. Это моральное банкротство»
- «Она серьезно считает, что кто-то будет это слушать и жалеть ее? После таких слов о человеке, который не может уже ничего ответить?»
- «Пропасть — это не под ней, а в ней. Пустота и эгоизм. И никакой души»
- «Все, что у нее получилось — это уронить себя еще ниже. Даже сочувствовать перестаешь, настолько это бездушно и подло»
- «Как можно было превратить чужую смерть в повод для песни о себе любимой? Это уже не просто неуважение. Это отвратительно»