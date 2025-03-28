"Человек ушел из жизни, а она поет, как он разбил ей сердце": Анна Седокова разозлила людей песней, посвященной Янису Тимме

В своем Instagram Анна Седокова также написала: «Когда-то я жила и думала, что знаю все о сложности жизни. А потом наступил день, который изменил все. День пустоты, когда земля провалилась из под ног. Боль, которая пришла с ним, не сравнима ни с чем. Она никогда и никуда не уйдет. Я хочу, чтобы эта песня помогла тем, кто проходит сейчас сложные испытания. Дала силы и надежду на то, что когда-нибудь все будет не хорошо, а просто немного лучше. Я научилась жить и радоваться дням, в которых не происходит ничего плохого. Вы не представляете, сколько оказывается в них счастья. Спасибо тем, кто был со мной эти месяцы. Я знаю - вам было сложно. Когда ты сильный, все с тобой, а когда у тебя в один момент ничего не остается…»