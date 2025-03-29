"Я не выходила из дома три месяца": Анна Седокова заявила, что после смерти Тиммы боялась людей
Декабрь прошлого года оказался переломным для Анны Седоковой. В ночь после ее дня рождения, который был 16 декабря, бывший муж певицы, 32-летний баскетболист Янис Тимма, свел счеты с жизнью. Вчера она выпустила песню «Ешь, люби, молись», которую многие раскритиковали. В новом интервью певица высказалась о пережитом.
Анна Седокова призналась VOICE, что в первое время после трагедии у нее не было даже мыслей о творчестве. «Я не понимала, как жить дальше, не то что писать музыку. Мы с сыном остались абсолютно одни. Янис был для него всем его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», — заверила артистка.
Седокова поделилась, что спустя время после ухода Яниса именно музыка помогла ей на время заглушить боль утраты. «Когда я поняла, что не справляюсь, я пошла на студию и написала за час текст. И музыку. Я хотела написать такую песню, которая поможет тем, кто проходит сейчас через самые сложные моменты в жизни», — заявила певица.
Анна отметила, что 7-летний сын Гектор стал опорой для нее и ее 20-летней дочери Алины. Наследница певицы очень переживала за маму. «Алине было невероятно тяжело. Она видела, через что я проходила последние годы и хотела меня защитить. Но она сама еще ребенок. Мы стали еще ближе. Она тот единственный человек в мире, которому я звоню ночью, когда совсем плохо. Просто помолчать вместе», — рассказала артистка.
Анна Седокова уже два десятилетия находится в медийном поле. Она привыкла к критике в свой адрес, однако после смерти Тиммы многочисленный хейт ее чуть не сломал. «В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Я не выходила из дома три месяца. Я боялась людей. Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать. Я работаю с 13 лет. Я всегда содержала себя и детей сама. Я всегда выбирала любовь», — заверила артистка.
Решение вернуться в медиапространство оказалось для Анны Седоковой нелегким. «Отводя ребенка в школу, ко мне подошла незнакомая женщина и спросила, может ли меня обнять и поддержать. Я до сих пор учусь опять верить людям, опять жить. Ради детей», — сказала певица.
Седокова отметила, что многие люди решили похайповать на ее личной трагедии. «Мы жили очень закрыто. Справлялись со своими проблемами, помогая друг другу. Никто и никогда не знал, что происходило в нашей семье. Поэтому, видимо, создался вакуум из информации, который комментировали все, кому хотелось урвать минуту славы и пропиариться на горе людей», — заявила певица.