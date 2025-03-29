"Я не выходила из дома три месяца": Анна Седокова заявила, что после смерти Тиммы боялась людей

Анна Седокова уже два десятилетия находится в медийном поле. Она привыкла к критике в свой адрес, однако после смерти Тиммы многочисленный хейт ее чуть не сломал. «В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Я не выходила из дома три месяца. Я боялась людей. Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать. Я работаю с 13 лет. Я всегда содержала себя и детей сама. Я всегда выбирала любовь», — заверила артистка.