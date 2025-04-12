Анна Седокова снова высказалась о Янисе Тимме: "Я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой"

Седокова возмущается, что ее обвиняют в попытке пиара, но при этом не прекращает публичные заявления. Она утверждает, что выбирает «путь сильного человека» — хотя многим со стороны это уже кажется очередным витком в ее нескончаемой автопсихотерапии под лайки и сердечки. «Люди раздают советы, как надо скорбить», — пишет она. Но и сама, по сути, советует, как "правильно" переживать утрату — «нужно идти вперед», «нужно выбирать жизнь», «нужно быть сильным».