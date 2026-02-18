Семья Яниса Тиммы судится с его бывшей женой Анной Седоковой, адвокат раскрывает нелицеприятные подробности
В 2024 году родственники трагически ушедшего из жизни латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали иск в московский суд против его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, требуя раздела совместно нажитого имущества. Что происходит сейчас с этим делом?
Истцами по делу выступают родители спортсмена — Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша. Конкретные требования к Анне Седоковой в материалах дела не раскрываются. Предварительное заседание в Хорошевском районном суде города Москвы назначено на 2 марта.
«Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис», — сообщила адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова.
Несколько дней назад Гаврилова обвинила проживающую в России украинскую певицу Седокову в том, что та не только очерняет бывшего мужа, изображает из себя жертву, пытается присвоить имущество покойного и демонстративно игнорирует обращения адвоката, но и начала уклоняться от судебного процесса, указав фиктивный адрес.
Адвокат заявила, что, подавая заявление о принятии наследства, Седокова указала адрес своей регистрации, по которому, как выяснилось, она фактически не проживает. «Я как Кассандра описала возможный сценарий развития событий — что вдова будет убегать от суда как только сможет! Так и произошло! Оказалось, что вдова по этому адресу больше не живёт и там не зарегистрирована! Недавно в СМИ появилась новость: вдова исчезла из поля зрения и якобы проходит лечение от зависимости! Конечно, эта новость вызывает смех! У вдовы две зависимости — желание получить как можно больше денег от состоятельных мужчин, каким был Янис, и максимально потребительски демонстрировать свою “нереальную красоту”», — иронизировала адвокат.
Маргарита Гаврилова добавила, что лично съездила по адресу, указанному Седоковой, и поговорила с соседями — оказалось, что та никогда там не жила, и никто её там не видел.
Анна Седокова и Янис Тимма
«Вдова, вот вам бесплатная консультация как мигрантке: федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 376-ФЗ введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в соответствии со статьёй 322.2 УК РФ», — заявила адвокат.
«Седокова постоянно меняет адрес регистрации, чтобы суд не начал рассматривать наш иск! Тактика совершенно идиотская и недостойная!» — подчеркнула Гаврилова.
В прошлом году сообщалось, что Анну Седокову намерены вызвать на допрос в Латвию, а в случае неявки ей могут запретить въезд в Европейский союз. Со ссылкой на Гаврилову Telegram-канал Mash в августе прошлого года утверждал, что прокуратура Латвии решила повторно возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Тогда Гаврилова сообщила изданию «Аргументы и факты», что семья Тиммы планирует обратиться в суд с целью оспорить брачный договор между Янисом Тиммой и Анной Седоковой и добиваться признания его недействительным. Если это удастся, семья сможет оспорить и заключённые на его основании сделки. «В таком случае с Седоковой будут взысканы долговые обязательства по проданным квартирам. Ей придётся вернуть половину или всю стоимость недвижимости», — отмечала адвокат.
В июне 2025 года стало известно, что Седокова срочно подала заявление о принятии наследства. По словам Гавриловой, певица опасается остаться ни с чем, если брачный договор будет признан недействительным. В таком случае она не получит доступа к имуществу бывшего мужа. По мнению юриста, таким образом Седокова пытается обезопасить себя и сохранить хотя бы часть активов.
Латвийский баскетболист Янис Тимма
Седокова долго не комментировала многочисленные нелицеприятные заявления родственников Яниса, однако в апреле неожиданно ответила им, подчеркнув, что её не следует винить в смерти бывшего мужа.
«Если бы я сказала хоть слово о тех, кто распространяет ложную информацию, о том, как они относились ко мне и к Янису, им было бы несладко. Но я этого не сделаю, как бы они ни пытались пиариться на фоне смерти. Есть воспоминания о человеке, который хотел уйти, и это было его решение. Все знали об этом задолго до произошедшего. Прекратите! И почитайте память человека, который был вам дорог. Любые вопросы можно задать мне лично. Но их никто не задаёт», — заявила Седокова.
В феврале 2025 года российские СМИ сообщали, что Седокова больше не намерена обсуждать смерть Тиммы — для неё это пройденный этап.
32-летний Янис Тимма тушел из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин» на улице Сергея Макеева — на следующий день после 42-летия Седоковой. Он заселился туда накануне вечером, и, по словам владельца хостела, при заселении выглядел «абсолютно улыбчивым, позитивным человеком». Местные СМИ сообщили, что Тимма был найден в петле и покончил с собой. Родные спортсмена не поверили в версию самоубийства и допускали возможность убийства; в начале января в Латвии было возбуждено уголовное дело. 27 января в России были опубликованы результаты проверки, согласно которым причиной смерти названо самоубийство.
Седокова была второй женой Тиммы — они состояли в браке с 2020 по 2024 год. Их брак был расторгнут 9 декабря, за неделю до его смерти. Для Седоковой Тимма стал третьим мужем. Её первым супругом был бывший капитан киевского «Динамо» Валентин Белькевич, с которым она прожила в браке два года (середина 2004 — начало 2006 года); он умер 1 августа 2014 года в возрасте 41 года от тромбоэмболии. Вторым мужем был бизнесмен Максим Чернявский (февраль 2011 — февраль 2013), который в настоящее время проживает в США.