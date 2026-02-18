Семья Яниса Тиммы судится с его бывшей женой Анной Седоковой, адвокат раскрывает нелицеприятные подробности

«Если бы я сказала хоть слово о тех, кто распространяет ложную информацию, о том, как они относились ко мне и к Янису, им было бы несладко. Но я этого не сделаю, как бы они ни пытались пиариться на фоне смерти. Есть воспоминания о человеке, который хотел уйти, и это было его решение. Все знали об этом задолго до произошедшего. Прекратите! И почитайте память человека, который был вам дорог. Любые вопросы можно задать мне лично. Но их никто не задаёт», — заявила Седокова.