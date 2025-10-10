Анна Седокова нашла нового бойфренда? Он на 5 лет моложе нее и не спортсмен

Позже спутник Анны Седоковой прокомментировал отношения с ней: «Я с большим уважением отношусь к Анне — мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод. Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик, и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — отметил Гавриленко.