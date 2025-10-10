Анна Седокова нашла нового бойфренда? Он на 5 лет моложе нее и не спортсмен
На днях 42-летнюю певицу Анну Седокову на одном из мероприятий заметили вместе с загадочным мужчиной. Пара танцевала, обнималась и явно наслаждалась романтическим моментом. Однако, заметив камеры, артистка сразу попросила не снимать их.
По информации портала Super.ru, мужчину зовут Андрей Гавриленко, ему 37 лет, он занимает пост первого заместителя директора российского фонда «Инносоциум», который занимается поддержкой социально значимых проектов, креативных отраслей экономики, молодежных инициатив и образования.
Гавриленко учился в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 22 года переехал в Москву. Он часто возвращался в родной город и некоторое время жил в Лондоне. Ранее Андрей руководил фондом «Ладога Трофи Рейд» и увлекался автогонками. В числе его хобби — различные виды спорта: багги, биатлон и вейкбординг.
Позже спутник Анны Седоковой прокомментировал отношения с ней: «Я с большим уважением отношусь к Анне — мы давно знакомы и поддерживаем теплые, дружеские отношения. С нашим графиком у нас бывает не так много времени пообщаться, а светские мероприятия — всегда хороший повод. Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями. Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик, и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — отметил Гавриленко.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Анну Седокову могут вызвать на допрос в Ригу по делу о смерти Тиммы - иначе ей грозит запрет на въезд в ЕС.