"Волосы развеваются, я на красных креслах в кабриолете!" Анна Седокова не скрывает восторга от богатого парня дочери

Артистка также поделилась своими советами для дочерей по поводу отношений. «Могу сказать просто один глобальный совет, который подходит всем — не относитесь ко всему настолько серьезно. Просто иногда, когда как болезнь, как грипп накатывает на тебя и все. Он уже час не отвечает, сутки не писал, и ты уже думаешь, что ты самая некрасивая, с тобой что-то не так. Нет, у них по-другому все устроено! Не спешите, не относитесь к всему серьезно, и как минимум, возьмите тоже паузу для себя. Потому что эта пауза не означает, что все кончено. Это время вы проведете с собой, а не смотря в телефон. Все! История не с одного листа пишется», – заключила она.