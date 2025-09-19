"Волосы развеваются, я на красных креслах в кабриолете!" Анна Седокова не скрывает восторга от богатого парня дочери
20-летняя Алина, дочь певицы Анны Седоковой, встречается с Яном Блохиным. Избранник девушки – сын крупного бизнесмена, что позволяет ему вести роскошный образ жизни, в том числе летать на частных самолётах и ездить на кабриолетах.
Алина и Ян, которые познакомились и сейчас живут и учатся в США, встречаются уже несколько месяцев. Звездная мама полностью одобрила выбор своей дочери, о чем она рассказала в недавнем интервью.
В интервью Анна Седокова поделилась, что бойфренд Алины – не только состоятельный, но и очень заботливый молодой человек. «Мы были на каникулах в Лос-Анджелесе, и она познакомила меня со своим парнем. Я знала, что они встречаются. Мы все переживали, но он мне очень понравился. Он воспитанный, правильный, порядочный», – рассказала певица.
Артистка с улыбкой вспомнила, как Ян покорил её и остальных членов семьи своим вниманием. Он предложил отвезти Анну и её детей на тренировку к её средней дочери Монике, хотя ехать нужно было полтора часа.
«Я выхожу, сажусь… А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении везут меня на тренировку к моей другой дочке. И, конечно, это была какая-то незабываемая для меня дорога! Волосы развеваются, я счастливая, что у детей все хорошо, сижу на красных креслах… Это было очень круто! Я желаю всем мамам это испытать, ощутить именно это чувство. Проверку прошел», – заключила звезда.
Анна также упомянула, что Ян — большой любитель дорогих автомобилей. Его кабриолет — это Aston Martin из новой коллекции, стоимостью от 300 000 евро.
Седокова отметила, что готова поддержать Алину в её выборе. «Вижу ли я его своим зятем? Сейчас я прямо рассказала! Сейчас скажу, что вижу, он расслабится, – смеялась певица. – Я буду делать все то, что сделает мою дочь счастливой. Если я пойму, что она с ним несчастлива и он делает ей больно, то, конечно, буду драться, прежде всего, за нее. А если я понимаю, что она счастлива, то для всего остального у нее есть я».
По словам Анны, младшая дочь Моника также тепло приняла парня Алины, хотя изначально относилась к нему настороженно. «Сначала она писала: «Мама, я сейчас его буду хейтить». Я отвечала: «Подожди, рано еще. Дай шанс». Потом мы встретились, сидели долго в ресторане, они какие-то темы поддерживали… В общем, мне кажется, тоже приняла».
Анна Седокова часто бывает в США, чтобы видеться с дочерьми Алиной и Моникой. Моника живет в Штатах со своим отцом, Максимом Чернявским.
Артистка также поделилась своими советами для дочерей по поводу отношений. «Могу сказать просто один глобальный совет, который подходит всем — не относитесь ко всему настолько серьезно. Просто иногда, когда как болезнь, как грипп накатывает на тебя и все. Он уже час не отвечает, сутки не писал, и ты уже думаешь, что ты самая некрасивая, с тобой что-то не так. Нет, у них по-другому все устроено! Не спешите, не относитесь к всему серьезно, и как минимум, возьмите тоже паузу для себя. Потому что эта пауза не означает, что все кончено. Это время вы проведете с собой, а не смотря в телефон. Все! История не с одного листа пишется», – заключила она.