"Мой мальчик, мой сынок. Я ложусь и встаю в слезах": мама Яниса Тиммы впервые заговорила о трагедии и роковой ошибке ее ребенка

Женщина добавила, что все эти месяцы отец Яниса Райтис Тимма был рядом - он принял первый удар, подставил плечо, молчал, терпел, защищал. "Сейчас мы ближе, чем когда-либо. Горе сплотило нас. Каждый день я мысленно возвращаюсь в тот октябрьский вечер, когда Янис улетел в Москву, чтобы закрыть эти страницы своей жизни. Я помню каждый разговор, каждую деталь. Мой мальчик, мой сынок. Я ложусь и встаю в слезах. Несправедливо! Он много рассказывал… Как жаль, что время не вернуть. Невозможно забыть ту веру, с которой он смотрел на людей. Он верил, что добро всегда побеждает. Янис хотел жить в России, он начал оформлять гражданство, мечтал открыть свою школу баскетбола в Москве.

Но, к сожалению, его мечтам и планам не суждено было стать реальностью, потому что зачастую добрые люди становятся жертвами зла и чужого бездушия. Теперь у нас, как у семьи, есть жизнь до и жизнь после. До — где он был с нами. Где было солнце, тепло, смех, радость, гордость и надежда. После — где его нет. Где только тишина, пустота, фотографии и слезы. Осталась только память. Любовь. И молитва — чтобы ему там было легко.

Чтобы он знал, как сильно мы его любим. И как бесконечно нам его не хватает. Я хочу сказать спасибо всем людям мира - латышам, русским и всем, которые от всего сердца сочувствовали нашей утрате, выражали слова поддержки, жертвовали деньги, чтобы проводить нашего сыночка в последний путь, чудесным русским девочкам, самоотверженно устроившим потрясающий мемориал памяти Яниса Тимма у посольства Латвии, спасибо вам!" - завершила свою речь Аусма Тимма.