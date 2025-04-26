"Мой мальчик, мой сынок. Я ложусь и встаю в слезах": мама Яниса Тиммы впервые заговорила о трагедии и роковой ошибке ее ребенка
Мама Яниса Тиммы, Аусма Тимма, впервые открыто говорит о трагедии, которая разделила жизнь семьи на «до» и «после». О том, каким человеком был ее сын, как одна роковая ошибка изменила все — и о главной боли, с которой теперь приходится жить. Это откровенный рассказ о любви, предательстве и несправедливости — и о надежде восстановить доброе имя Яниса.
Аусма Тимма опубликовала откровенный пост в Instagram с детскими фото ее сына, сказав, что пришло ее время высказаться открыто. "Мне нелегко говорить о случившейся трагедии даже сейчас. Потому что каждая мать, потерявшая своего ребенка, поймет мою боль. Тупую, сильную, непреходящую боль в сердце. Знает, как опустела жизнь. Моему сыну было всего 32 года", - начала свое повествование Аусма.
Она отметила, что Янис Тимма - человек, чье имя знали и уважали по всему миру. Что он - баскетбольная звезда, игрок национальной сборной Латвии, легкий форвард, которого ждали в "Басконии", "Зените", "Реале", в Летней лиге НБА и других командах. По словам матери, жизнь ее сына состояла из тренировок, дисциплины и режима. "Он добился всего своим упорным трудом. И да, Янис сиял на площадке и вне ее. И как бы банально это ни звучало, но для меня он был самым родным, самым светлым, самым добрым человеком на свете. Моим мальчиком. Самым милым, что у меня было в этой жизни. Он был щедрым, честным, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Он уважал людей и верил в добро. Мы воспитали его настоящим мужчиной, достойным и благородным. И боль этой утраты — не только в том, что Яниса больше нет. Боль в том, как все произошло. Это трагедия, у истоков которой — одна ошибка. Один роковой выбор", - так Аусма Тимма подвела к главному.
Она заявила, что Янис провел пять лет с человеком, который "заставил ее сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную как океан, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности". "Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Забрали все, что он создавал 32 года. Все, ради чего он жил. Этот человек не нашел в себе даже формального достоинства — не захотел сказать ему последние слова, не захотел, как единственный близкий человек в РФ, приехать в морг и его опознать, не захотел приехать попрощаться. Не пришел, чтобы поклониться тому, кого недавно всеми способами завлекал в этот брак. Этот брак стал для Яниса последней иллюзией. Иллюзией любви, которая оказалась смертельно опасной", - так мама Яниса высказалась о его бывшей жене Анне Седоковой.
"Сегодня адвокаты занимаются всеми юридическими и имущественными вопросами. По имеющимся на данный момент сведениям, в России не осталось ничего, что принадлежало бы Янису. Исчезли его многомиллионные накопления и даже вещи. Все, что наш сын заработал своим трудом, ушло в финансовые вложения в виде недвижимости, которая была оформлена на жену. Но это все не имеет значения вообще - для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который еще вчера возносил его до небес. Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви. Любви к Янису", - пояснила Аусма.
Женщина добавила, что все эти месяцы отец Яниса Райтис Тимма был рядом - он принял первый удар, подставил плечо, молчал, терпел, защищал. "Сейчас мы ближе, чем когда-либо. Горе сплотило нас. Каждый день я мысленно возвращаюсь в тот октябрьский вечер, когда Янис улетел в Москву, чтобы закрыть эти страницы своей жизни. Я помню каждый разговор, каждую деталь. Мой мальчик, мой сынок. Я ложусь и встаю в слезах. Несправедливо! Он много рассказывал… Как жаль, что время не вернуть. Невозможно забыть ту веру, с которой он смотрел на людей. Он верил, что добро всегда побеждает. Янис хотел жить в России, он начал оформлять гражданство, мечтал открыть свою школу баскетбола в Москве.
Но, к сожалению, его мечтам и планам не суждено было стать реальностью, потому что зачастую добрые люди становятся жертвами зла и чужого бездушия. Теперь у нас, как у семьи, есть жизнь до и жизнь после. До — где он был с нами. Где было солнце, тепло, смех, радость, гордость и надежда. После — где его нет. Где только тишина, пустота, фотографии и слезы. Осталась только память. Любовь. И молитва — чтобы ему там было легко.
Чтобы он знал, как сильно мы его любим. И как бесконечно нам его не хватает. Я хочу сказать спасибо всем людям мира - латышам, русским и всем, которые от всего сердца сочувствовали нашей утрате, выражали слова поддержки, жертвовали деньги, чтобы проводить нашего сыночка в последний путь, чудесным русским девочкам, самоотверженно устроившим потрясающий мемориал памяти Яниса Тимма у посольства Латвии, спасибо вам!" - завершила свою речь Аусма Тимма.