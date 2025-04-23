Отец Яниса Тиммы раскрывает новые факты о том, что произошло с его роскошными квартирами и автомобилями

«Как вам уже известно, Катя Гордон вышла из дела, и мы привлекли новую команду юристов, которая передала нам эту информацию. Теперь можно совершенно официально утверждать, что в браке Анны Седоковой с Янисом Тиммой было приобретено пять квартир, и все они оформлены на имя Седоковой», — написал отец Яниса в своем Instagram.