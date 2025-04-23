Отец Яниса Тиммы раскрывает новые факты о том, что произошло с его роскошными квартирами и автомобилями
Отец латвийского спортсмена Яниса Тиммы — Райтис — поделился в социальных сетях новой информацией, связанной с расследованием гибели его сына. Дело передано новой команде адвокатов.
«Как вам уже известно, Катя Гордон вышла из дела, и мы привлекли новую команду юристов, которая передала нам эту информацию. Теперь можно совершенно официально утверждать, что в браке Анны Седоковой с Янисом Тиммой было приобретено пять квартир, и все они оформлены на имя Седоковой», — написал отец Яниса в своем Instagram.
«Особое внимание хочу обратить на элитную квартиру в жилом комплексе "Алые паруса". Квартира была куплена в 2022 году, а незадолго до развода Седокова ее продала. В начале сентября 2024 года она продала жилье по рыночной стоимости (около 1,6 миллиона евро) и сразу подала на развод».
Анна Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, стараясь убедить аудиторию, будто Тимма был беден, а семью обеспечивала она. Это, по словам Райтиса, — фальсификация фактов. В 2021 году Янис продал свои люксовые автомобили общей стоимостью полмиллиона евро и перевел вырученные средства Седоковой.
В апреле 2022 года Янис продал эксклюзивную квартиру в Риге. Ее стоимость составляла 580 тысяч евро, и вырученные средства он также перевел Седоковой. Все документы, подтверждающие сделки, находятся в распоряжении новых адвокатов. «Напоминаю, что в 2020–2021 годах была ковидная карантинная изоляция, и все артисты остались без работы, поскольку массовые мероприятия были запрещены. Доходов у Седоковой не было», — написал Райтис.
По словам отца Тиммы, бренд одежды La Story, которым ранее хвасталась Седокова, дохода не приносил. «А как жила? Шикарно — модные курорты, свадебное платье за два миллиона рублей (примерно 20 тысяч евро), обручальное кольцо GRAFF за 30 тысяч фунтов». Тем временем в комментариях под этим постом на русском языке подписчики призывают вернуть все деньги и имущество сыну Яниса Тиммы — Кристиану.
Янис Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Прощание с баскетболистом состоялось 28 декабря в Риге. Ему было 32 года.
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.