Петерис Апинис: человек может легко дожить до 105 лет, но не больше

Снижение рождаемости приводит к сокращению базы налогоплательщиков, а это означает, что каждый работающий должен брать на себя все большую финансовую нагрузку, связанную со старением населения. С каждым годом соотношение работающих и пенсионеров уменьшается, что замедляет рост ВВП и заставляет государство искать дополнительные ресурсы для поддержания социальной системы. Увеличивается финансовая нагрузка на работающих, которые через налоги должны финансировать растущие потребности в пенсиях и здравоохранении. Пожилые люди чаще нуждаются в дорогостоящем лечении хронических заболеваний; с увеличением продолжительности жизни увеличивается время, которое люди проводят с хроническими заболеваниями, требующими постоянного медицинского и социального ухода. Чем выше коэффициент старения населения (соотношение между пенсионерами и работающими), тем сложнее для государства обеспечить стабильную пенсионную систему. Растущие расходы, связанные со старением населения, могут стать непосильными для бюджета, если не будут проведены существенные структурные реформы в государственном управлении и экономике (это в значительной степени относится к Латвии и, возможно, в наибольшей степени в Европе). Кроме того, спрос на специализированные дома престарелых и услуги по уходу на дому растет быстрее, чем доступное финансирование и персонал.