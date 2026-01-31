Петерис Апинис: человек может легко дожить до 105 лет, но не больше
«Старость – это не болезнь, а привилегия или даже награда. Возраст означает прожитую жизнь, которая многим не была суждена. Тем школьным и студенческим товарищам, в память о которых я зажигаю свечи в день поминовения усопших, не было суждено дожить до солидных лет», - пишет в своей статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Возраст с разных точек зрения
Старение, которое американцы обозначают словом aging (очень часто в сочетании anti-aging), является вторым по популярности словом в повседневной журналистике США после Tramp. О старении созданы и написаны тысячи теорий, и большая часть из них непосредственно относится к медицинской публицистике. Каждый день в мире умирает 150 000 человек, но 100 000 из них — по причинам, связанным с возрастом.
Старение человека означает накопление различных физических, психологических, умственных и социальных изменений.
Мы смотрим на возраст с разных точек зрения. Хронологический возраст — это период времени, прошедший с момента рождения человека, на который смотрят чиновники и статистики. Биологический возраст относится к физиологическому состоянию организма, он включает в себя старение клеток, дегенерацию тканей, способность организма к восстановлению и эффективность иммунной системы. Некоторые из наиболее важных процессов, влияющих на биологический возраст, связаны с окислительным стрессом, укорочением теломер хромосом и гормональными изменениями.
Социальный возраст определяет, как человек воспринимается в обществе и какие роли он выполняет в соответствии со своим возрастом, например, выход на пенсию, участие в танцевальном коллективе пожилых людей на Празднике песни и танца или роль в семье. Понимание возраста может повлиять на самооценку, мотивацию и качество жизни. Социальные факторы, такие как возможности трудоустройства и доступность социальной поддержки, существенно влияют на благополучие пожилого человека. В значительной степени это коррелирует с психологическим возрастом. Психологический возраст относится к умственному, эмоциональному и когнитивному развитию, которое не всегда совпадает с хронологическим возрастом. Люди могут быть эмоционально или психологически моложе или старше своего хронологического возраста. Психологический возраст может влиять на способность человека справляться со стрессовыми ситуациями, адаптироваться к изменениям и поддерживать отношения.
Риски для здоровья
С точки зрения врача, возраст влияет на риски для здоровья. Пожилые люди имеют больше шансов заболеть хроническими заболеваниями, такими как рак, сердечные заболевания, диабет и артрит. Медицинское обслуживание и методы лечения сильно различаются в зависимости от возраста пациента, с учетом его уникальных потребностей и физиологических различий.
Чаще всего ученые всего мира описывают теорию старения как концепцию запрограммированного старения. Нормальные клетки человека в лабораторной культуре умирают примерно после 50 делений, что публично называется пределом Хейфлика (Leonard Hayflick).
Правда, у людей есть клетки, обладающие потенциалом бессмертия: раковые клетки, которые теряют способность умирать, когда содержатся в клеточной культуре; а также специфические стволовые клетки, например, половые клетки, которые производят яйцеклетки и сперматозоиды.
Лучше всего о возрасте свидетельствует слух. Он ухудшается от рождения до смерти. Маленькие дети слышат высокочастотные звуки выше 20 кГц, но подростки их уже не слышат. Но по крайней мере у половины людей, достигших 75-летнего возраста, развивается потеря слуха, которая мешает устному общению. Просто у людей нет способности регенерировать свои кохлеарные сенсорные клетки.
О возрасте нам напоминают и проблемы со зрением. Примерно в 35 лет теряется сила цилиарных мышц глаза, что вызывает затруднения при фокусировке взгляда на близко расположенных объектах, или пресбиопию, а в 45–50 лет приходится носить очки из-за затвердевания хрусталика. Дегенерация желтого пятна приводит к потере зрения и усиливается с возрастом, затрагивая 12% людей старше 80 лет. В 80 лет – у большинства людей этого возраста появляется катаракта, и требуется операция. Глаукома также является распространенным заболеванием зрения, которое появляется у пожилых людей. Глаукома вызвана повреждением зрительного нерва, что приводит к потере зрения.
Не все части тела стареют одинаково, например, надпочечники начинают стареть в возрасте 30 лет. Морщины на коже образуются в результате старения в зонах, подверженных воздействию солнца, например, на лице. В 55 лет волосы начинают седеть, а у трети мужчин и четверти женщин после 55 лет волосы становятся более редкими или очень редкими.
Женская фертильность достигает максимума в позднем подростковом возрасте, но уже после 20 лет начинает снижаться. Менопауза обычно наступает в возрасте 45–50 лет.
Слабость и бессилие, характеризующиеся снижением физической активности, физической работоспособности и энергии, затрагивают большую часть людей старше 85 лет. Мышцы теряют способность реагировать на физическую активность или травмы, и часто наблюдается потеря мышечной массы и силы, которую мы называем саркопенией.
Атеросклероз, по мнению автора, является болезнью старения, она является причиной других сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта, инсульта, которые являются наиболее частыми причинами смерти. Старение сосудов приводит к потере эластичности артерий, назовем это жесткостью сосудов. С возрастом сердце претерпевает структурные и функциональные изменения, в том числе увеличение массы левого желудочка, и рано или поздно – сердечную недостаточность.
Заболеваемость деменцией коррелирует с возрастом. Примерно 3% людей в возрасте от 65 до 74 лет, 19% людей в возрасте от 75 до 84 лет и почти половина людей старше 85 лет страдают деменцией. Спектр деменции варьируется от легких когнитивных нарушений до нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, цереброваскулярная ишемия, болезнь Паркинсона и другие заболевания.
Многие виды памяти ухудшаются с возрастом. Интеллект снижается с возрастом, но резко снижается только тогда, когда человек приближается к концу жизни. Таким образом, индивидуальные различия в скорости снижения когнитивных способностей можно объяснить тем, что люди имеют разную продолжительность жизни. В головном мозге происходят изменения — после 20 лет каждые десять лет общая длина миелинизированных аксонов головного мозга сокращается на 10 %.
Из-за возрастных нарушений зрения сокращается невербальная коммуникация, что часто приводит к изоляции и возможной депрессии. Однако пожилые люди могут не испытывать депрессию так сильно, как молодые, и, как ни парадоксально, отмечают улучшение настроения, несмотря на ухудшение физического здоровья.
Возраст — это не диагноз и не приговор
Хотя хронологический возраст — это число, биологический и психологический возраст каждого человека может значительно отличаться. Некоторые люди сохраняют хорошее здоровье и жизненную энергию даже в преклонном возрасте, а другие сталкиваются с проблемами со здоровьем в раннем возрасте. Различные жизненные выборы – генетика, окружающая среда и социальные факторы – влияют на процесс старения, делая возраст индивидуальным опытом.
Возраст не означает, что человек ограничен или не может участвовать в активной жизни. Многие пожилые люди продолжают работать, осваивают новые навыки, путешествуют и участвуют в политической или общественной жизни. Большинство пожилых людей могут внести значительный вклад в общество, а их опыт и знания ценны. Отношение самих людей к старению влияет на их здоровье и качество жизни. Позитивное отношение к старению способствует улучшению физического и психического здоровья. Лучше всего психологическое благополучие улучшается благодаря обучению и развитию в пожилом возрасте.
Возраст не является болезнью и приговором, в том числе благодаря развитию медицины. Современная медицина предлагает разнообразные возможности профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые могут помочь предотвратить или вылечить хронические заболевания и улучшить качество жизни пожилых людей. Новые решения делают здравоохранение более доступным и эффективным, позволяя людям вести активную и здоровую жизнь даже в пожилом возрасте.
Отношение общества к старости влияет на то, как пожилые люди воспринимают себя. Просвещение по вопросам старения и позитивного отношения может помочь уменьшить стигматизацию, связанную со старостью и возможной скорой смертью. Общество должно продвигать идею, что старость — это естественный этап жизни, а не болезнь или обреченность. Таким образом, все должны способствовать тому, чтобы люди могли жить полноценной жизнью независимо от возраста.
Еще одним аспектом старения является экономическое давление на общество. Старение общества создает растущее финансовое давление на государственный бюджет и общество в целом, в основном за счет увеличения расходов на здравоохранение, пенсии и долгосрочный социальный уход. В то же время нельзя не заметить, что старение общества является отличным бизнесом для производителей лекарств и фармацевтических продуктов, производителей косметических продуктов, бизнеса по уходу, страховщиков, торговцев недвижимостью и многих других.
Снижение рождаемости приводит к сокращению базы налогоплательщиков, а это означает, что каждый работающий должен брать на себя все большую финансовую нагрузку, связанную со старением населения. С каждым годом соотношение работающих и пенсионеров уменьшается, что замедляет рост ВВП и заставляет государство искать дополнительные ресурсы для поддержания социальной системы. Увеличивается финансовая нагрузка на работающих, которые через налоги должны финансировать растущие потребности в пенсиях и здравоохранении. Пожилые люди чаще нуждаются в дорогостоящем лечении хронических заболеваний; с увеличением продолжительности жизни увеличивается время, которое люди проводят с хроническими заболеваниями, требующими постоянного медицинского и социального ухода. Чем выше коэффициент старения населения (соотношение между пенсионерами и работающими), тем сложнее для государства обеспечить стабильную пенсионную систему. Растущие расходы, связанные со старением населения, могут стать непосильными для бюджета, если не будут проведены существенные структурные реформы в государственном управлении и экономике (это в значительной степени относится к Латвии и, возможно, в наибольшей степени в Европе). Кроме того, спрос на специализированные дома престарелых и услуги по уходу на дому растет быстрее, чем доступное финансирование и персонал.
Старение в три этапа
Остановимся на современной теории, согласно которой старение происходит волнами и проходит в три этапа (автор читал и другие теории волнообразного старения, но эта кажется более понятной). Большие изменения происходят в возрасте 34–40, 60–63 и 78–80 лет. Исследование, на котором я основываю свое утверждение, было проведено Стэнфордским университетом и Институтом Бука. Было обнаружено, что около 1379 белков значительно изменяются с возрастом.
Это означает, что старение — это не один процесс, который происходит непрерывно. Это целая серия крупных биологических изменений.
Белки являются основным фактором старения. Изучая, какие белки изменяются с возрастом, исследователи надеются найти способы помочь нам стареть лучше (медленнее).
Исследования показывают, что первая большая волна старения начинается в 34 года и продолжается до 40 лет. В 34 года сотни белков в нашей крови начинают меняться одновременно. Это не просто медленное снижение. Наше тело начинает меняться, сигнализируя о начале старения. Это большая перемена, которая влияет на работу нашего организма. Мы можем заметить мелкие морщинки на лице, наша кожа становится менее эластичной, и мы медленнее восстанавливаемся после физических нагрузок. Профессиональные спортсмены уходят из спорта.
На этом первом этапе старения наши гормоны меняются очень быстро. Например, изменения уровня инсулина могут повлиять на обмен веществ, а изменения уровня гормонов щитовидной железы могут изменить наш уровень энергии. Как у женщин, так и у мужчин резко снижается половое влечение, а еще больше — способность к деторождению.
Наш метаболизм замедляется. Это может привести к потере энергии и затруднить контроль веса. Для сохранения здоровья необходимо изменить образ жизни.
Вторая стадия старения начинается около 60 лет или немного позже. Около 60 лет мы наблюдаем существенные изменения в своем здоровье. Наша иммунная система начинает значительно меняться. Она становится менее способной бороться с болезнями. Это делает пожилых людей более уязвимыми к болезням. Иммунная система производит меньше новых иммунных клеток, существующие клетки работают не так хорошо, увеличивается риск воспаления, что приводит к хроническим заболеваниям.
В 60 лет здоровье сердца начинает ухудшаться. Увеличивается риск сердечных заболеваний. Это связано с потерей эластичности кровеносных сосудов и изменениями артериального давления. Большие изменения происходят в мозге — мышление становится более медленным, появляются проблемы с памятью и становится все труднее осваивать новые навыки.
Кроме того, в 60 лет резко уменьшается мышечная масса, кости становятся более хрупкими и слабыми, а на коже появляются признаки старения.
Третья волна старения начинается примерно в 78 лет и приносит с собой большие изменения. Способность нашего организма к заживлению, восстановлению и борьбе с болезнями значительно снижается. Наша энергия, мышцы и кожа начинают терять свою силу. Эта последняя волна старения меняет работу систем и клеток нашего организма. В 78 лет наши клетки уже не способны так хорошо восстанавливать повреждения. Это делает нас более подверженными заболеваниям и замедляет лечение. Значительно снижается способность клеток к самовосстановлению, накапливаются повреждения клеток и повышается уровень окислительного стресса.
Чтобы понять, как мы стареем, важно также понимать периоды между волнами старения. Эти периоды стабильны, и в наших телах происходит меньше изменений. Однако именно в эти стабильные периоды мы видим, насколько сильно отличаются наши сверстники. Некоторые люди стареют медленнее и дольше остаются здоровыми. Другие стареют быстрее. Эти различия определяются нашими генами, окружающей средой, в которой мы живем, и образом жизни. Генетика играет большую роль в том, как мы стареем. Некоторые гены помогают нам жить дольше и здоровее.
Генетика и окружающая среда взаимодействуют сложным образом. Мы не можем изменить свои гены, но можем повлиять на их работу своими выборами. Например, правильное питание и активный образ жизни помогают нам стареть лучше (медленнее).
Биологические основы старения
Исследование старения у людей — это медленный процесс: результаты исследования могут быть получены через сто лет. Поэтому в XXI веке исследования биологии старения проводятся на относительно простых и короткоживущих организмах, таких как дрожжевые грибки. Даже мелкие млекопитающие, например мыши, живут гораздо дольше – около 3 лет. Успешной моделью для исследований старения является нематода, которая живет 2–3 недели; это позволяет исследователям проводить генетические манипуляции или подавлять активность генов.
Факторы, влияющие на биологическое старение, делятся на две основные категории: «запрограммированные» и «связанные с ошибками». Запрограммированные факторы соответствуют биологическому графику, который по сути является продолжением механизмов, регулирующих рост и развитие в детстве. Эта регуляция зависит от изменений в экспрессии генов, которые влияют на системы, ответственные за поддержание, ремонт и защитные реакции. Факторы, вызывающие ошибки или повреждения, включают внутренние и внешние события, которые приводят к кумулятивному ухудшению одного или нескольких органов или систем.
Cкорость старения у разных видов очень различна и в значительной степени определяется генетически. Например, такие многолетние растения, как клубника, картофель или ива, производят свои клоны с помощью вегетативного размножения и, таким образом, потенциально бессмертны. В то же время однолетние растения, такие как пшеница и арбузы, умирают каждый год и размножаются с помощью полового размножения. Инактивация всего двух генов в однолетнем растении Arabidopsis thaliana приводит к его превращению в потенциально бессмертное многолетнее растение. Самыми старыми из известных на сегодняшний день животных являются 15 000-летние антарктические моховики, которые могут размножаться различными способами.
Из беспозвоночных круглые моллюски в Новой Англии живут более 500 лет, гренландские акулы — 400 лет (понятно, почему правительство США мечтает о Гренландии?), глубоководные трубчатые черви, морские анемоны, некоторые омары, камнерыбы – 300 лет. Эти организмы практически не стареют. И вот мы подошли к человеку, который может легко дожить до 105 лет, и, несмотря на обещания медиков-футурологов, очень редко превышает этот возраст на несколько лет.
Никаких 120 лет – в настоящее время человек рождается, и затем, при наличии хорошего генетического материала, здоровой окружающей среды и здорового образа жизни, умирает в возрасте 105 лет.
Одна из основных теорий старения считает, что повреждения ДНК являются общей основой как рака, так и старения, и высказывается мнение, что внутренние причины повреждения ДНК являются важнейшими причинами старения. Генетические повреждения (злокачественные изменения структуры ДНК), мутации (изменения в последовательности ДНК) и эпимутации могут вызывать патологическую экспрессию генов. Повреждения ДНК приводят к прекращению деления клеток или вызывают апоптоз, влияя на запасы стволовых клеток и затрудняя регенерацию. В комплексе гемопоэтических стволовых клеток человека повреждения ДНК накапливаются с возрастом.
Но это еще не все — люди ежегодно теряют около 0,6 % ДНК сердечной мышцы. Потеря генов, возможно, является основной причиной старения.
Накопление отходов или шлаков в клетках нарушает обмен веществ. Например, отход, называемый липофусцином, образуется в результате сложной реакции в клетках, связывающей жиры с белками. В процессе старения липофусцин может накапливаться в клетках в виде мелких зернышек.
В отношении старения существуют и другие теории, объяснение которых потребовало бы слишком много времени и места — теория износа, теория накопления ошибок, потеря гетерохроматина, возраст как результат накопления поперечных связей, теория свободных радикалов, теория митохондриального старения и другие.
Старение и рост расходов на здравоохранение
В связи с ростом доли пожилых людей в населении расходы на здравоохранение будут продолжать расти по отношению к экономике в ближайшие десятилетия.
В настоящее время ведутся дебаты о том, являются ли достижение долголетия и отсрочка старения рентабельными целями здравоохранения, учитывая ограниченные ресурсы здравоохранения. Специалисты по биоэтике даже обсуждают, что достижение цели долголетия путем снижения заболеваемости нецелесообразно, что жизнь человека после определенного возраста (указываются цифры – 75, 85 или 90 лет) больше не стоит того, чтобы жить; таким образом, долголетие не должно быть целью политики здравоохранения. Другие специалисты по медицинской этике утверждают, что жизнь в пожилом возрасте может быть ценной и что долголетие следует стремиться достичь путем улучшения качества жизни. Отсрочка старения, а также счастье и мудрость в пожилом возрасте доступны для большинства людей, которые ведут здоровый образ жизни и остаются интеллектуально активными.
Во многих странах Западной Европы, Японии, Корее, Сингапуре, Австралии и других странах население стареет, и все больше людей достигают 100-летнего возраста. Хотя влияние на общество является сложным, возникают опасения по поводу влияния на спрос на медицинское обслуживание.
В литературе есть много рекомендаций по конкретным мерам для решения проблемы ожидаемого роста спроса на долгосрочный уход в стареющих обществах, и их можно разделить на четыре группы: улучшение функционирования системы; преобразование предоставления услуг; поддержка неформальных ухаживающих; изменение демографических параметров.
Ежегодный рост государственных расходов на здравоохранение связан не с растущим спросом со стороны стареющего общества, а с ростом доходов, дорогостоящими новыми медицинскими технологиями, нехваткой медицинских работников и асимметрией информации между поставщиками услуг и пациентами. Многие проблемы со здоровьем становятся более распространенными с возрастом. К ним относятся как проблемы психического здоровья, так и проблемы физического здоровья, особенно деменция.
В некоторых культурах старость празднуется и почитается. Например, в Корее устраивают специальный праздник, называемый хвангап, чтобы отпраздновать и поздравить человека, достигшего 60-летнего возраста. В Китае уважение к пожилым людям часто является основой организации общества; на протяжении тысячелетий это является основой китайской культуры и морали. Пожилые люди уважаются за свою мудрость, и традиционно важные решения не принимаются без консультации с ними. Подобная ситуация наблюдается в большинстве азиатских стран, например, на Филиппинах, в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре и т. д.
Существует также такое понятие, как «суперпожилой человек» (super-ager) — это человек с высоким биологическим возрастом (80 лет и более), который сохраняет когнитивные способности человека гораздо более молодого возраста.
В свою очередь, понятие «успешного» старения стало популярным в 1980-х годах. Традиционные определения успешного старения обычно подчеркивают отсутствие физических и когнитивных нарушений, то есть совокупность трех компонентов: отсутствие болезней и инвалидности, высокая когнитивная и физическая работоспособность и социальная активность. В разных культурах существуют различия в том, какие из этих компонентов являются наиболее важными. Чаще всего во всех культурах наиболее высоко ценится социальная активность.
Образование считается очень важным фактором для более долгой, здоровой и полноценной жизни. Исследования показывают, что люди, которые в молодости проводят больше времени в школе и университете, живут дольше, имеют лучшее здоровье и сохраняют более острые когнитивные способности в пожилом возрасте. Образование обеспечивает доступ к большему количеству ресурсов, способствует формированию здоровых привычек и помогает людям принимать обоснованные решения в отношении питания, физической активности и медицинского обслуживания, что в совокупности способствует улучшению благосостояния в пожилом возрасте.
Образование укрепляет ум. Хотя некоторые способности, такие как решение неизвестных проблем, могут ослабевать с возрастом, другие навыки, такие как применение накопленных знаний и опыта, могут оставаться неизменными или даже улучшаться. В заключении статьи остановимся на следующем выводе: образование на протяжении всей жизни позволяет человеку прожить более долгую, здоровую и интересную жизнь.