CSDD рассказал о требованиях, предъявляемых к автомобилям в Латвии в зимний период
Как сообщает «Дирекция безопасности дорожного движения» (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD), с понижением температуры и наступлением зимней погоды водителям следует уделить особое внимание техническому состоянию своих автомобилей и состоянию шин.
Хотя использование зимних шин в Латвии является обязательным с 1 декабря по 1 марта, CSDD призывает водителей не ждать этой даты и уже сейчас заменить летние шины на зимние, чтобы обеспечить максимальную безопасность движения. Использование шин с шипами разрешено с 1 октября по 1 мая, однако если автомобиль оснащается шипованными шинами, то они должны быть установлены на всех колёсах.
CSDD обращает внимание, что в зимний период к движению допускаются легковые автомобили с полной массой до 3,5 тонны, оборудованные зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации на снегу и льду и маркированными символом «гора и снежинка». Этот международный знак подтверждает, что шина прошла необходимые испытания и признана пригодной для зимних условий — снега, льда и гололёда. Важно учитывать, что шины, имеющие только маркировку M+S без знака «гора и снежинка», не считаются зимними и их использование в этот период запрещено.
При использовании бывших в употреблении зимних шин, которые уже служили несколько сезонов, необходимо тщательно проверять их техническое состояние. Для легковых автомобилей минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 мм, однако по мере приближения к этой границе шины следует заменить — примерно через месяц они уже не будут соответствовать требованиям правил дорожного движения и могут представлять опасность. Также важно провести визуальный осмотр шин, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или трещин, которые могли возникнуть из-за неправильного хранения. Не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти-шести лет, так как со временем резина теряет свои свойства.
Минимальная глубина протектора шин с 1 декабря по 1 марта:
- 4 мм — для транспортных средств с полной массой до 3,5 т (легковые автомобили);
- 3 мм — для автобусов;
- 2 мм — для других транспортных средств с полной массой свыше 3,5 т;
- 1,6 мм — для прицепов.
Ранее, как писал Otkrito.lv, CSDD предупредил всех латвийских автоводителей о грозящей им опасности со стороны мошенников.