CSDD рассказал о требованиях, предъявляемых к автомобилям в Латвии в зимний период

При использовании бывших в употреблении зимних шин, которые уже служили несколько сезонов, необходимо тщательно проверять их техническое состояние. Для легковых автомобилей минимальная глубина протектора зимних шин составляет 4 мм, однако по мере приближения к этой границе шины следует заменить — примерно через месяц они уже не будут соответствовать требованиям правил дорожного движения и могут представлять опасность. Также важно провести визуальный осмотр шин, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или трещин, которые могли возникнуть из-за неправильного хранения. Не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти-шести лет, так как со временем резина теряет свои свойства.