Вице-мэр Риги Ратниекс отчитался о пойманным запускателях "неправильного" салюта

Как сообщалось ранее, на предпоследнем заседании этого года Рижская дума решила запретить использование пиротехники в столице в ночное время с ограничениями. Использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на открытом воздухе на территории Риги запрещено с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой, а также на новогоднюю ночь — но только в период с полуночи до 1:00.