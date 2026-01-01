В деле о повреждении эстонского подводного кабеля нашли русский след

Albros Shipping & Trading владеет десятками сухогрузов и танкеров, которые работают на рынках России, Азербайджана и Турции. У компании также есть дочерние предприятия, одно из которых - Albros-Petersburg с офисом в Санкт-Петербурге. Согласно публичной информации, значительная часть судов Albros, по крайней мере ранее, плавала под российским флагом. Суда эксплуатировались российскими моряками.