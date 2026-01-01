В деле о повреждении эстонского подводного кабеля нашли русский след
Торговое судно Fitburg, задержанное в среду в Финском заливе по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa, связывающего Эстонию и Финляндию, принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd, управляемой судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Однако мажоритарным акционером этой судоходной компании является ключевая фигура в морском судоходстве между Турцией и Россией. Об этом сообщает rus.err.ee.
Albros Shipping & Trading Ltd является одной из крупнейших судоходных компаний Турции. Согласно данным международного коммерческого регистра, основателем и основным владельцем этой компании является турецкий бизнесмен Раим Алекперов, которому принадлежит в ней доля участия в размере 76%.
Алекперов считается важной фигурой в турецкой судостроительной промышленности и, в частности, в морском судоходстве между Турцией и Россией. Предположительно, Алекперов является азербайджанцем.
Albros Shipping & Trading владеет десятками сухогрузов и танкеров, которые работают на рынках России, Азербайджана и Турции. У компании также есть дочерние предприятия, одно из которых - Albros-Petersburg с офисом в Санкт-Петербурге. Согласно публичной информации, значительная часть судов Albros, по крайней мере ранее, плавала под российским флагом. Суда эксплуатировались российскими моряками.
Компания Elisa сообщила о выявленном в среду утром повреждении телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. Повреждение произошло в исключительной экономической зоне Эстонии.
В момент повреждения кабеля из исключительной экономической зоны Эстонии в исключительную экономическую зону Финляндии следовало судно Fitburg, которое было задержано финской пограничной службой и сопровождено на стоянку в финский порт для следственных действий.