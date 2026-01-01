Умер композитор и основатель группы Eolika Борис Резник

Согласно общедоступной информации, Борис Резник родился 3 мая 1947 года. Он входил в первый состав группы Eolika и с 1972 по 1992 год руководил этим коллективом. Также Резник — автор более 100 песен, ставших неотъемлемой частью золотого фонда латвийской поп-музыки. Среди его композиций — такие популярные и известные поколениям хиты, как «Pasaule, pasaulīt», «Tu smējies sapnī», «Es neesum Jane Fonda», «Atmostas Baltija» и многие другие. В 2010 году композитор стал обладателем Ордена Трех звезд.