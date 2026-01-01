Пророчества Ванги на 2026-й год: почему его называют переломным

Вангелия Пандева Димитрова родилась в 1911 году на территории современной Северной Македонии. В возрасте 12 лет она попала в мощный смерч, который поднял ее в воздух. Позднее ее нашли с песком и пылью в глазах. Это вызвало мучительную боль и в итоге привело к полной слепоте. После этого события она утверждала, что начала видеть видения будущих событий, а для ее последователей именно этот несчастный случай стал моментом пробуждения ее необычных способностей.