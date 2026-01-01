Красота или риск для безопасности? Рижская дума объясняет треугольные "бассейны" на новой набережной Мукусалас

В комментариязх люди отмечают, что им тоже непонятен полет мысли дизайнера, а некоторые указывают, что «выглядит опасно». При этом стоит добавить, что на фотографии из-за неудачного ракурса не видны ограждения, которые отделяют прогулочное покрытие набережной от этого бассейна. Тем не менее нетрудно представить себе подростков или людей в алкогольном опьянении, которые могли бы попытаться залезать на эту конструкцию.