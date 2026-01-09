Выявлены латвийские банки, которые лучше других обслуживают своих клиентов

Аналогично и при очных визитах наиболее существенные улучшения требуются на этапе завершения беседы, когда у сотрудника есть возможность подытожить все обсужденное и убедиться, что клиенту доступна вся информация о дальнейших действиях и о том, где найти дополнительную информацию. Кроме того, развитие навыков дополнительных продаж по-прежнему остается актуальной задачей.