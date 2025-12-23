Латвийские банкиры не хотят отдавать жителям Латвии их пенсионные накопления

Двадцать пять лет назад присоединение к пенсионному плану означало визит в отделение и заполнение множества бумажных документов. Сегодня весь процесс — выбор и смена плана, просмотр отчетов и внесение взносов — осуществляется в цифровой среде. Клиент может самостоятельно, за несколько кликов, заключить договор по третьему пенсионному уровню или сменить план второго уровня без личного визита в банк. Более того, с этого года накопления второго пенсионного уровня можно просматривать в интернет-банке, что больше не делает обязательным посещение сайта Latvija.lv. Такое удобство и прозрачность значительно повысили вовлеченность людей и их понимание накоплений — управление пенсией стало столь же простым, как повседневные банковские услуги.