Латвийские банкиры не хотят отдавать жителям Латвии их пенсионные накопления
В Латвии ширится дискуссия: а не пора ли отдать в распоряжение жителей Латвии капитал, накопленный ими во втором пенсионном уровне? В Эстонии так уже сделали, в Литве сделают в следующем году. Свое мнение об этом высказали представители латвийского SEB банка.
"Тридцать лет назад в Латвии не существовало второго пенсионного уровня, и большинство людей полагались исключительно на государственную пенсию. Личные накопления были редкостью, а в обществе отсутствовало понимание их значимости, - издалека начинают латвийские банкиры. - В первые годы деятельности пенсионных фондов общий объем средств и число участников были невелики. Сегодня же накопления измеряются миллиардами евро, а пенсионные сбережения стали повседневной финансовой привычкой. Существенно изменилось и отношение общества: люди начинают копить раньше, используют автоматизированные взносы и значительно активнее следят за своими инвестициями".
По мнению SEB банка, важным шагом в развитии системы стало и внедрение решений жизненного цикла, которые автоматически адаптируют уровень риска к возрасту человека, делая накопление проще и эффективнее. Еще 25 лет назад такой подход в Латвии не применялся, тогда как сегодня решения жизненного цикла стали крайне популярными.
Двадцать пять лет назад присоединение к пенсионному плану означало визит в отделение и заполнение множества бумажных документов. Сегодня весь процесс — выбор и смена плана, просмотр отчетов и внесение взносов — осуществляется в цифровой среде. Клиент может самостоятельно, за несколько кликов, заключить договор по третьему пенсионному уровню или сменить план второго уровня без личного визита в банк. Более того, с этого года накопления второго пенсионного уровня можно просматривать в интернет-банке, что больше не делает обязательным посещение сайта Latvija.lv. Такое удобство и прозрачность значительно повысили вовлеченность людей и их понимание накоплений — управление пенсией стало столь же простым, как повседневные банковские услуги.
"Будущее будет еще более динамичным — с большим объемом данных, автоматизации и персонализированных инвестиционных решений. Значение устойчивости будет только возрастать, а технологии помогут людям эффективнее планировать пенсию".
"Демография, миграция и рыночные колебания останутся вызовами, однако сегодня пенсионная система значительно сильнее, чем когда-либо прежде. Радикальные реформы не нужны, поскольку они могут лишь подорвать прочные основы системы, выстроенные за годы. Необходимо укреплять существующую модель, а не следовать экспериментам соседних стран", - заключают представители латвийского SEB банка.
Ранее, как писал Otkrito.lv, эксперты заявили, что пенсионная система в Латвии не обеспечит людям достойную старость. Что можно сделать?