Кубок мира: латвийская горнолыжница Дженнифера Германе показала лучший результат в истории независимой Латвии
Латвийская горнолыжница Дженнифера Германе в воскресенье на этапе Кубка мира в Швеции заняла шестое место в предпоследнем в сезоне слаломе. Это лучший результат в истории горнолыжного спорта независимой Латвии.
После первой попытки Германе шла 13-й, а вторую трассу начала 12-й. На финише после выступления уже стартовавших спортсменок она вышла на первое место, и из следующих 12 соперниц по сумме двух заездов ее сумели опередить только пять.
Убедительную победу одержала лидер первой попытки, американка Микаэла Шиффрин, показавшая результат 1 минута 43,35 секунды. Она на 0,94 секунды опередила немку Эмму Айхер, а третьей стала швейцарка Венди Холденер, уступившая одну секунду.
Во второй попытке латвийская спортсменка показала четвертое лучшее время на финише, а по сумме двух заездов проиграла победительнице 1,85 секунды.
Месяц назад Дженифера Германе выступала на Олимпийских играх, а два месяца назад в последний раз до этого выходила на старт Кубка мира. В обоих случаях она не финишировала в первой попытке.
До этого в начале января Германе уже установила рекорд независимой Латвии в горнолыжном спорте, заняв седьмое место в слаломе на этапе Кубка мира.
Последний слалом сезона запланирован на 24 марта в Норвегии.
В общем зачете слалома Шиффрин опережает немецкую горнолыжницу Эмму Айхер на 120 очков. Германе, которая выступает только в слаломе, занимает 52-е место в общем зачете всех дисциплин.